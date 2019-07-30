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台灣生物防治研究先驅 他自然攝影螳螂也入題

2019-07-30 16:08聯合報 記者范榮達╱即時報導

生物防治研究是農委會苗栗區農業亮點，已故退休秘書章加寶生前結合興趣，攝影作品螳螂等天敵都入題，曾獲2012年美國攝影學會獲得自然照片組、自然數位組雙金牌，他的24件攝影作品即日起在苗栗農改場展出，見證他在生物防治研究一席地位。

章加寶遺屬遺屬提供24件攝影作品，以「蟲回自然、擁抱生態」為主題，介紹他是「台灣之光」、「苗栗場之光」，在場區生物產業館1樓展出到8月31日，周1至周5上班時間開放，假日必須團體預約參觀，苗栗區農改場場長呂秀英說，章加寶是國立台灣大學昆蟲學研究所博士，攝影拿到世界雙金獎，作品栩栩如生，可以引導認識生物防治有益昆蟲。

章加寶生前1994年就開始研究生物防治，1997年5月台灣省蠶蜂業改良場改制農改場，原大湖蠶桑繁殖場改為天敵繁殖工作站（現生物防治分場前身），章加寶從基徵草蛉等天敵邊研究推廣，目前生物防治分場育有6種天敵。

農改場許多老員工回憶，章加寶2012年退休前幾年熱衷攝影，自嘲喜歡「拈花惹草」，擁有「雕蟲小技」，紀錄拍攝自然生態得心應手，為了瞬間畫面，不惜整夜守候，也樂於分享，作品參加世界各地攝影比賽，章加寶2012年拿下美國攝影學會雙金牌，但不幸揭曉前，章加寶先一步積勞成疾過世。

呂秀英說，友善環境是農業發展趨勢，生物防治是其中一環，相關研究是苗栗區農改場亮點，其中最夯的天敵平腹小蜂，防治荔枝椿象危害，草蛉是葉蟎類、蚜蟲、粉蝨類天敵，用來防治草莓、木瓜、蔬菜等蟲害，生物防治分場1年要產出平腹小蜂、草蛉各百萬隻以上，章加寶生前研究功不可沒。

苗栗區農業改良場退休秘書章加寶生前攝影作品在農改場展出，場長呂秀英形容是「栩栩如...
苗栗區農業改良場退休秘書章加寶生前攝影作品在農改場展出，場長呂秀英形容是「栩栩如生」，歡迎民眾參觀多多認識有益昆蟲。記者范榮達／攝影
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