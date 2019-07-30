小號名家西恩．瓊斯帶團訪台 與桃園武陵高中音樂交流

2019-07-30 16:05 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ╱即時報導



美國國家青年爵士樂團（NYO Jazz）集結全美國年齡介於16至19歲最優秀年輕音樂家，由知名爵士小號手、葛萊美獎得主西恩．瓊斯（Sean Jones）擔任樂團藝術總監、樂團指揮，今日與桃園武陵高中學生進行音樂交流，現場帶來多首精彩樂曲。武陵高中校長林煥周表示，這是美國國家青年爵士樂團首次和學校合作舉辦音樂交流會，相信音樂無國界，能讓學生有所成長。

去年7月22日至24日美國國家青年爵士樂團曾訪台，於高鐵台中站及南港站舉行快閃活動，引起民眾關注，並將台灣做為樂團2018亞洲巡迴之旅的首站，今日再度訪台，並首次與學校進行音樂交流；今年5月份武陵高中、新竹高中、高雄中學及台中二中曾各派出4名學生，申請到台美青年音樂訪問交流專案、造訪美國18天，台美在音樂領域上的互動相當良好。

武陵高中校長林煥周表示，這次與美國國家青年爵士樂團音樂交流的契機來自今年5月份，武陵高中有4名音樂表現優異的學生通過美國在台協會（AIT）的徵選，成功申請到獲美國國務院支持的台美青年音樂訪問交流專案，在美國克里夫蘭進行18天的音樂文化訪問。對於今日的音樂交流會，林煥周說，校方在曲目選擇上有經過特別挑選，有台灣文化內涵的曲目，包括「丟丟銅仔」、「天黑黑」、「望春風」，希望透過音樂交流，讓雙方能更了解不同國家間的文化。

參與美國克里夫蘭18天音樂文化訪問的武陵高中學生黃瑋芊說道，18天的日子裡，不僅是在音樂方面有所收穫，更體驗到美國的開放、自由的文化，讓音樂更能自在的發揮。現年16歲、在樂團中吹奏小號的Jack Towse表示，這是他第一次到台灣，覺得台灣人很友善、熱情，對於這次可以來台演出覺得很興奮。