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丫桃、園哥拚當最強吉祥物 預告漫博會上熱舞演出

2019-07-30 15:48聯合報 記者張裕珍╱即時報導

中華動漫出版同業協進會將於8月初舉行第20屆漫畫博覽會，其中「第一屆Mascot...
中華動漫出版同業協進會將於8月初舉行第20屆漫畫博覽會，其中「第一屆Mascot Taiwan吉祥物大賽」，桃園市政府新聞處派出自家吉祥物丫桃、園哥參賽。圖／桃園市新聞處提供
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中華動漫出版同業協進會將於8月初舉行第20屆漫畫博覽會，其中「第一屆Mascot Taiwan吉祥物大賽」，桃園市政府新聞處與客家事務局分別派出丫桃園哥、阿弟阿妹參賽，網路人氣票選日前先落幕，丫桃園哥不負眾望拿到第5名，市府指出，丫桃園哥、阿弟阿妹後天起受邀到漫博會擺攤宣傳，並將於3日、決賽4日於吉祥物專區主舞台演出，身兼108年全運會吉祥物的丫桃園哥屆時也將首跳由鼓鼓演唱的全運會主題曲，歡迎粉絲到場加油打氣。

桃園市政府包括新聞處、客家事務局、環保局、勞動局、捷運工程局等單位都推出吉祥物，為自家活動化身代言人，拉近與民眾距離，新聞處的丫桃、園哥最受歡迎，也是桃園市城市行銷重要角色，出訪國外伴手禮、宣傳大型活動都少不了他們的身影，市府將於10月份主辦全國運動會，丫桃、園哥也擔任大會吉祥物，改換上賽事運動勁裝，賣萌宣傳。

中華動漫出版同業協進會舉辦第一屆Mascot Taiwan台灣吉祥物大賽，吸引全台共38隊、42隻吉祥物參賽，桃園市ㄚ桃園哥、阿弟阿妹參與政府組賽事，網路人氣票選日前落幕，ㄚ桃園哥拿下第5，輸給台北熊讚、原民會部落小鷹、水保局農村小童、國美館Mr. Art。

市府新聞處指出，第20屆漫畫博覽會將於8月1日至5日在台北世貿中心展覽一館登場，參與吉祥物大賽的ㄚ桃園哥、阿弟阿妹都將在現場設攤，由於ㄚ桃園哥身兼全運會吉祥物，此次也肩負宣傳全運會重責大任，現場定時舉辦打卡送好禮活動，還有籃球機開放PK遊戲。

「歡迎大家到場找ㄚ桃園哥，一起挺全運！」市府新聞處指出，全運會10月19日至24日在桃園登場，此次設攤準備多樣新設計的全運會特製小物，有ㄚ桃園哥Ｑ版積木、杯子蛋糕毛巾、杯墊與娃娃吊飾等，只要打卡玩遊戲就有機會搶先拿到，另，8月3日下午3點35分將有吉祥物表演，8月4日下午4點則為吉祥物決賽，108年全運會主題曲由市府與相信音樂及歌手鼓鼓合作，量身打造輕快熱血的主題曲，將在漫博會上搶先曝光，由ㄚ桃園哥演出。

中華動漫出版同業協進會將於8月初舉行第20屆漫畫博覽會，其中「第一屆Mascot...
中華動漫出版同業協進會將於8月初舉行第20屆漫畫博覽會，其中「第一屆Mascot Taiwan吉祥物大賽」，桃園市政府新聞處派出自家吉祥物丫桃、園哥參賽，後天起到漫博會擺攤，民眾有機會拿到杯子蛋糕毛巾與積木等限定小物。圖／桃園市新聞處提供
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中華動漫出版同業協進會將於8月初舉行第20屆漫畫博覽會，其中「第一屆Mascot...
中華動漫出版同業協進會將於8月初舉行第20屆漫畫博覽會，其中「第一屆Mascot Taiwan吉祥物大賽」，桃園市政府新聞處派出自家吉祥物丫桃、園哥參賽，後天起到漫博會擺攤，民眾有機會拿到杯子蛋糕毛巾與積木等限定小物。圖／桃園市新聞處提供
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