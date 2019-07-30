丫桃、園哥拚當最強吉祥物 預告漫博會上熱舞演出

2019-07-30 15:48 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



中華動漫出版同業協進會將於8月初舉行第20屆漫畫博覽會，其中「第一屆Mascot Taiwan吉祥物大賽」，桃園市政府新聞處派出自家吉祥物丫桃、園哥參賽。圖／桃園市新聞處提供 分享 facebook 中華動漫出版同業協進會將於8月初舉行第20屆漫畫博覽會，其中「第一屆Mascot Taiwan吉祥物大賽」，桃園市政府新聞處與客家事務局分別派出丫桃園哥、阿弟阿妹參賽，網路人氣票選日前先落幕，丫桃園哥不負眾望拿到第5名，市府指出，丫桃園哥、阿弟阿妹後天起受邀到漫博會擺攤宣傳，並將於3日、決賽4日於吉祥物專區主舞台演出，身兼108年全運會吉祥物的丫桃園哥屆時也將首跳由鼓鼓演唱的全運會主題曲，歡迎粉絲到場加油打氣。

桃園市政府包括新聞處、客家事務局、環保局、勞動局、捷運工程局等單位都推出吉祥物，為自家活動化身代言人，拉近與民眾距離，新聞處的丫桃、園哥最受歡迎，也是桃園市城市行銷重要角色，出訪國外伴手禮、宣傳大型活動都少不了他們的身影，市府將於10月份主辦全國運動會，丫桃、園哥也擔任大會吉祥物，改換上賽事運動勁裝，賣萌宣傳。

中華動漫出版同業協進會舉辦第一屆Mascot Taiwan台灣吉祥物大賽，吸引全台共38隊、42隻吉祥物參賽，桃園市ㄚ桃園哥、阿弟阿妹參與政府組賽事，網路人氣票選日前落幕，ㄚ桃園哥拿下第5，輸給台北熊讚、原民會部落小鷹、水保局農村小童、國美館Mr. Art。

市府新聞處指出，第20屆漫畫博覽會將於8月1日至5日在台北世貿中心展覽一館登場，參與吉祥物大賽的ㄚ桃園哥、阿弟阿妹都將在現場設攤，由於ㄚ桃園哥身兼全運會吉祥物，此次也肩負宣傳全運會重責大任，現場定時舉辦打卡送好禮活動，還有籃球機開放PK遊戲。