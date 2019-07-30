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新竹南寮漁港景觀再升級！「天梯之翼」水岸護堤完工

2019-07-30 13:50聯合報 記者王駿杰╱即時報導

魚鱗天梯兩側打造「天梯之翼」水岸護堤。圖／市府提供
魚鱗天梯兩側打造「天梯之翼」水岸護堤。圖／市府提供
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新竹市人氣景點、南寮漁港內的「魚鱗天梯」周邊水岸景觀環境再升級，市府推動「濱海水岸改善工程」，在魚鱗天梯旁打造300多公尺長的「天梯之翼」水岸護堤，將沿線鋪設原生大石塊，避免北側堤防受海浪侵蝕，另外，魚鱗天梯堤上空地除重整草坪，也佈設景觀小石群，今宣布完工，今後民眾可在天然椅凳上看海賞夕陽，感受新竹漁港的海岸風情。

產發處長吳甲天指出，該工程成功爭取經濟部水利署前瞻水環境計畫補助，投入5221萬元，去年９月開始施工，針對漁港內鏽蝕嚴重的繫船鋼柱進行除鏽油漆工程，除了視覺美觀升級，更延長使用年限。另外，因北側堤防外長年受海浪侵蝕，為重塑魚鱗天梯周遭景觀，改善堤防侵蝕問題，市府也將拋石段再延伸300多公尺，以原生大石塊鋪設，讓護堤成為魚鱗天梯兩側的「天梯之翼」。

吳甲天說，魚鱗天梯堤上空地因人潮踩踏，造成地面裸露，市府除重整草坪，也邀來日本庭園造景專家小口基實．規劃擺放錯落的景觀石，讓民眾能坐看海景賞夕陽；同時，也重新鋪設進出天梯的洗露骨材步道，除提升景觀，也方便遊客進出魚鱗天梯。

吳甲天表示，今年初市府已完成漁港北側與東側碼頭後側沉陷工程，並針對新港路及新港一、二、三、四路道路排水與景觀一併改善，劃分出漁民作業區動線，日前西碼頭改善工程也正式動工，包含整修西碼頭老舊倉庫、鋪平路面改善道路下陷、整建修船廠空間、並新建廁所，盼打造出安全與美觀的漁港公共空間。

市長林智堅表示，新竹漁港啟用27年來未曾大規模更新，港區內觀光硬體、漁民工作環境每況愈下，他上任後投入超過13億推動漁港轉型，成兼具觀光休憩功能的漁人碼頭，南寮漁港不但有親子沙灘、風箏賽場，還能到魚鱗天梯打卡、拍美照，邀請全台民眾一起出遊造訪。

漁港繫船柱重整。圖／市府提供
漁港繫船柱重整。圖／市府提供
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魚鱗天梯堤上空地除重整草坪，也佈設景觀小石群。圖／市府提供
魚鱗天梯堤上空地除重整草坪，也佈設景觀小石群。圖／市府提供
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