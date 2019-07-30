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8天7夜靈鷲山水陸大法會 8月7日桃園巨蛋登場

2019-07-30 13:47聯合報 記者張裕珍╱即時報導

靈鷲山年度盛事水陸空大法會今年邁入第26屆，將於8月7日至14日在桃園巨蛋舉行，靈鷲山今天舉行記者會，邀請副市長李憲明、靈鷲山佛教教團當家常存法師，桃園市民政局局長湯蕙禎等人一起進行祛厄行動及祈福儀式，水陸空大法會遵循古制儀軌、如法如儀進行為最大特色，壇城設計與擺設細節都相當講究，歡迎海內外民眾踴躍參與，為世界祈福。

靈鷲山水陸大法會行之有年，每年吸引10萬人次與會，除了普皆施食，也期許各界透過守戒、懺悔、誦經持咒，凝聚眾人善念善願，令受苦眾生與所有參與法會者進行生命大和解，為世界注入正能量，遵循古制，心道法師也在法會前，閉關21天，將閉關持咒的功德迴向給法會，另靈鷲山全體僧眾也會在法會前將457部經典，全部念誦一遍，毫不馬虎。

副市長李憲明、靈鷲山佛教教團當家常存法師，桃園市民政局長湯蕙禎、社會局專門委員李月琴、市議員蘇家明、萬美玲、黃婉如、樺龍建設有限公司總經理林建龍、台灣水泥股份有限公司總經理簡寶鋐、靈鷲山護法會副總會長鄭呂碧雪等人今天進行祛厄行動及祈福儀式，呼應水陸法會「普濟十方眾，施樂拔諸苦，齋戒入經藏，滌心大懺悔」的真諦。

李憲明選的「祛厄字牌」是災，他說，希望桃園遠離所有災難，祛除所有天災人禍，當台灣無災無難，民眾自然富足安康。也祈願國泰民安、風調雨順，政通人和、市民富足。致詞時也呼籲大家自備環保杯、環保碗筷，盡量搭大眾運輸工具到桃園巨蛋，齊心愛地球。

常存法師說，水陸法會就是生命大和解，每年透過打水陸過程，淨化自己與內心和解，不斷付出、奉獻，給予利他，就是與他人和解。慢慢解開累劫眾多的無形業障，就能夠幫助解開身體、生活、事業各種糾結，超度累生累世眾多的冤親債主，使個人身心，家庭，社會都能夠和諧，最終和解一切生命，大普施現場從早到晚，歡迎民眾都能把握時間參與。

靈鷲山水陸空大法會以「悲願、嚴謹、平等」為精神主軸，今年也不例外舉行愛心贊普活動，預計捐贈6萬6千公斤白米、4660桶食用油給給44個在地慈善團體、4660戶弱勢家戶，愛心贊普自2006年迄今，也累計募集77萬公斤白米、14萬公升的食用油，讓愛心永續。

靈鷲山年度盛事水陸空大法會今年邁入第26屆，將於8月7日至14日在桃園巨蛋舉行，...
靈鷲山年度盛事水陸空大法會今年邁入第26屆，將於8月7日至14日在桃園巨蛋舉行，靈鷲山今天舉行記者會，邀請副市長李憲明、靈鷲山佛教教團當家常存法師，桃園市民政局局長湯蕙禎等人一起進行祛厄行動及祈福儀式。記者張裕珍／攝影
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靈鷲山年度盛事水陸空大法會今年邁入第26屆，將於8月7日至14日在桃園巨蛋舉行，...
靈鷲山年度盛事水陸空大法會今年邁入第26屆，將於8月7日至14日在桃園巨蛋舉行，靈鷲山今天舉行記者會，邀請副市長李憲明（左六）、靈鷲山佛教教團當家常存法師（左五），桃園市民政局長湯蕙禎（左四）等人一起進行祛厄行動及祈福儀式。記者張裕珍／攝影
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