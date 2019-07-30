沒協商又動工 中油觀音外海工程惹議漁會強烈不滿

2019-07-30 11:05 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



中油上周施工，中壢、桃園區漁會發動165艘船筏抗議。圖／中壢區漁會提供 分享 facebook 中油公司包商在桃園市觀音外海新建天然氣第三天接收站，上周被漁民抗議後停工，中油表示要和漁會協調，經過一周不但沒談，今天上午又動工，引發漁民強烈不滿。中壢區漁會要求中油盡快協商補償和合作方案，否則要再動員船到海上抗議，也不排除與環保團體合作，中油三接站撤出專用漁業權水域。

中油包商今天上午又再觀音外海施工，引發漁民和中壢區漁會不滿。圖／中壢區漁會提供 分享 facebook 中壢區漁會表示，漁會支持國家重大經濟建設，也一直扮演和努力做好漁民與政府之間的溝通橋梁，過去一般的背景調查像水下攝影只需要不到一周的時間，漁會都同意，但是像三接站工程長達6年，中油也知道會影響漁民海上作業，按漁業法專用漁業權規定，中油必須補償漁民，先前類似重大工程都是談好再施工，只有中油一意孤行。

漁會也另外行文請立法委員吳志揚、陳賴素美要求中油盡快協商，吳志揚已經行文中油，要求儘速排訂協商時間，副總方振仁上周表示會擇日跟漁會協商。

漁會指出，這艘工作船昨天就被拖到觀音外海，漁民回報時拖船已經離開，留下一艘工作船，結果船漏夜放支撐架，今天上午漁民發現開始作業，立即回報漁會。中壢區漁會連絡承包商，業者表示只做鑽探，預計需要1至2個月鑽6、7個孔，做為往後搭海上棧橋的工程數據。

中油觀音外海天然氣第三接收站工程目的為提供大潭電廠天然氣燃料，因為協調補償等事宜還沒跟中壢區漁會達成共識，工作船23日在海上施工，引發中壢、桃園區漁會漁民動員165艘船筏到海上抗抗議，中油同意停工協商，但是雙方還沒談，結果中油包商今天又在海上施工。

中壢區漁會表示，鑽探和所有海上工程衍生震等情況，必然會影響漁獲，先前向中油反映中油支持，並同意補償，設籍漁會的船筏358艘，漁會以6年工程計算要求中油每艘筏1年補償2萬元很合理，但是中油和包商卻遲遲不回應。