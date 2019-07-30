大學休學勇於追夢 她用甜點做出愛情的味道

2019-07-30 10:35 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



邱妙欣的米蛋糕使用蓬萊米製作，餡料選擇台灣本土作物，也常放入中藥材，讓創意成為特色。記者張雅婷／攝影 分享 facebook 頂著竹市明星高中「新竹女中」的光環畢業，邱妙欣在18歲的年紀不走常人的思維，她說，翻閱了厚厚一本的大學各科系簡介後，發現普通大學並不適合自己，因而報考二專管道入學高雄餐旅大學，但只讀了1年就決定休學並自學烘焙技術與知識，也讓從小備受寵愛的她，因此引發家庭革命。

她說，因為從小家裡開過早餐店，爸媽得知她想報考念高雄餐旅大學時，雖沒有反對，但是也提醒她餐飲業過來人的辛苦。入學後，她認為學校內容太淺，與業界所需有些落差，因此讀完一年就毅然決然休學並自學。即便手中已有中式麵食加工酥油皮、糕漿皮類乙級與丙級、麵包類丙級等證照後，仍不確定未來志業，花了3年時間摸索自我。

3年間，她擔任過國小補習班課輔老師、化妝品直銷，也學調香、吉他、陶藝、服裝設計、插花等，但繞了一大圈才發現自己仍最愛烘焙，也最擅長烘焙，還幸運搭上新竹市東門市場3樓的青創基地的列車，用30萬低成本打造一間純米製作的米蛋糕店。

她透露，當時父母並不支持她的創業想法，但仍資助她烘焙設備與店內裝潢費用25萬元，青創基地租金也只要每月1200元，讓她可以在零負債的環境下，安心創業，雖然訂單多來自網路，但她也因愛用台灣在地食材與中藥材米蛋糕等特色，受到粉絲支持。

創業之初，她除了在粉絲頁「白痴烤箱」中，分享簡單的甜點，還打造出「甜點換故事」計畫，只要有人來向她傾訴自己的人生故事，她就送上一個小蛋糕，再把她獲得的新故事，做成充滿情感的新作品，來來往往也累積了40多個故事，她說，收到的故事都很獨特，有失戀的、有夢見前世，還有奇幻的鬼故事等，也讓她在創作新產品時，更有靈感。