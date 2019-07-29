新埔舊公所 改社福中心助弱勢

2019-07-29 23:21 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ／新竹報導



新竹縣府獲前瞻計畫補助，昨天成立新埔社福中心。 記者郭政芬／攝影 分享 facebook

新竹縣政府深入社區服務和協助多元脆弱家庭，在竹北及竹東設置社會福利服務中心後，再爭前瞻計畫補助，昨天成立新埔社福中心，將為新埔鎮、關西鎮及湖口鄉家中逢變故經濟困陷、家庭照顧功能不足等脆弱家庭提供服務。

副縣長陳見賢表示，落實強化社會安全網「以家庭為中心、以社區為基礎」理念，縣府深耕社區，盤整在地資源，提供脆弱家庭預防與協助處理。昨天成立新埔社福中心，希望成為社區福利的補給站，為解決幅員過大問題，目前也正積極辦理新湖、橫山社福中心，未來全竹縣將有5處。

社會處長李國祿說，社福中心如同一個小型社會處般，第一線提供鄉鎮市村里的脆弱家庭服務，經由社工評估後，提供政府及地方資源相關服務，如經濟資源媒合、親職功能促進、提升照顧者教養與照顧能力，以穩定兒少受照顧狀況等服務，達到社會安全網理念及家庭需求發展在地化服務。

未來將為新埔鎮、關西鎮及湖口鄉家中逢變故經濟困陷、家庭照顧功能不足等脆弱家庭提供服務。 記者郭政芬／攝影 分享 facebook

新埔鎮長林保祿說，去年2月公所搬家後，留下的辦公廳舍無人使用，縣府社會處恰好提出設置需求，鎮代會一致通過，同意修繕做為社福中心，不只舊大樓不用成為蚊子館，更為新埔、關西、湖口的脆弱家庭鄉親們提供服務，一舉兩得。

社福中心除為脆弱家族關懷服務外，還提供社會福利諮詢、社區宣導活動，昨天也邀請在地鄉親共襄盛舉，舉辦「親子一起學讓愛不漏接」烘焙活動，在社工帶領下，做出美味小點心，增進家庭互動及情感交流。