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港澳辦記者會 港媒不滿衝台前「堵」人要明確回答

美加州眾議長今率團訪台 首站選在桃園

2019-07-29 18:25聯合報 記者陳夢茹╱即時報導

美國加州州眾議會領袖訪問團今日抵台造訪，首站選在桃園，訪問團與市長鄭文燦到高鐵、桃園機場捷運等地參訪，探討交通建設、企業合作各項議題交流，預計將停留7天6夜。

領袖訪問團一行5人，今日在桃園市內參訪了台灣高鐵桃園行控中心、桃園捷運及石門水庫，加州州眾議會議長藍道安(Anthony Rendon)更特地回到1998年及1999年曾任職的龍潭國際美語村敘舊。鄭文燦向訪問團介紹，桃園目前聚焦發展「機場經濟學」，他表示，桃園有重要聯外交通的國際機場，加上由市府營運的機捷，讓機場到城市更方便；藍道安則說，對台灣交通建設設點規劃、維修能力深感興趣。

桃園市府秘書處長顏子傑表示，桃園與加州有4個姊妹市，包括阿拉米達郡、橘郡爾灣市、聖貝納迪諾郡及互動密切的長堤市，桃園與加州在許多高科技企業、物流業長期多有往來，這回藍道安率團來訪桃園，也讓彼此關係更加緊密。

美國加州州眾議會領袖訪問團5名成員，分別為加州州眾議會議長藍道安(Anthony Rendon)、加州州眾議會銀行與財政委員會主席黎夢(Monique Limón)、加州州參、眾議會急難管理聯席委員會主席史麗緹(Christy Smith)、加州州眾議會紀律委員會主席雷凡璐(Luz Maria Rivas)、加州州眾議會婦女生育健康委員會主席鮑蕾(Rebecca Bauer-Kahan)。

加州眾議會議長藍道安到訪石門水庫。圖／桃園市政府提供
加州眾議會議長藍道安到訪石門水庫。圖／桃園市政府提供
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桃園市長鄭文燦(前右五)與加州眾議會議長藍道安(前右四)及團隊人員合照。圖／桃園...
桃園市長鄭文燦(前右五)與加州眾議會議長藍道安(前右四)及團隊人員合照。圖／桃園市政府提供
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桃園機場石門水庫機場捷運
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