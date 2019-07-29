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極端天氣影響 苗栗縣6水果達農業天然災害現金救助標準

2019-07-29 17:32聯合報 記者范榮達╱即時報導

苗栗縣今年達到農業天然災害現金救助標準的水果就有6種，且水、旱災都來了，縣府受理申請救助金額8653萬元以上，推估農損超過5億元，極端天氣造成農業災害有越來越嚴峻的趨勢。

苗栗縣政府統計，今年1到2月暖冬，高溫少雨造成高接梨穗、李子、甜柿開花減少，並影響結果，達到農業天然災害現金救助標準，今年5月17日豪雨，又造成巨峰葡萄、香瓜、西瓜水傷災情，並達到農業天然災害現金救助標準。

縣府指出，6種列入農業天然災害現金救助標準水果，縣府受理申請救助金額達到8653萬多元，依現金救助約是生產成本的10分之1到10分之2間推估，農損超過5億元，值得注意是過去通常是水、風災等立即性災情，今年旱災造成延遲性災害也相當嚴重。

政府因應天然災害發生強度及頻率不斷增加，為分散農業經營風險，苗栗縣大宗農作水梨及水稻列入農產業保險試辦項目，但農友意願都不高，其中一期稻作投保399件、415公頃，投保率0.64%，今年高接梨僅有3件約 2.6公頃，投保率0.24%，但已比去年掛零好。

二期水稻保險費苗栗縣各鄉鎮市依預期產量及種類不同，從2600元到3500元不等，農委會補助50%保險費，苗栗縣政府補助10%保險費，農友負擔至少10%保險費，保單即可成立，如有啟動理賠，賠償金額依保險費比例計算，至少賠償70%，受理到今年8月31日向農會或富邦保險公司提出申請，縣府籲請農民踴躍投保。

苗栗縣水稻區域收穫農作物保險受理申請到今年8月底，縣政府呼籲二期作踴躍投保。圖／...
苗栗縣水稻區域收穫農作物保險受理申請到今年8月底，縣政府呼籲二期作踴躍投保。圖／苗栗縣政府提供
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