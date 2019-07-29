新竹縣新埔社福中心開幕 服務新埔關西湖口弱勢者

2019-07-29 16:51 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



新竹縣政府為深入社區，以擴大服務協助多元脆弱家庭，在竹北及竹東設置社會福利服務中心外，日前向中央積極爭取獲前瞻計畫補助，並在新埔鎮公所支持下，在前新埔鎮議事堂修繕成立新埔社福中心，今天舉行開幕儀式，未來將為新埔鎮、關西鎮及湖口鄉家中逢變故經濟困陷、家庭照顧功能不足等脆弱家庭提供服務。

副縣長陳見賢表示，為落實中央強化社會安全網「以家庭為中心、以社區為基礎」理念，縣府深耕社區，盤整在地資源，提供脆弱家庭預防與協助處理。今天於新埔成立社福中心，盼成為社區福利的補給站。為解決幅員過大問題，目前縣府也正積極辦理新湖、橫山社福中心，未來全竹縣將共有五處。

社會處長李國祿說，社福中心如同一個小型社會處般，第一線給鄉鎮市村里的脆弱家庭服務，經由社工評估後，提供公部門及地方資源相關服務，如經濟資源媒合、親職功能促進、提升照顧者教養與照顧能力，以穩定兒少受照顧狀況等服務，盼達到社會安全網理念，及家庭需求發展在地化服務。

新埔鎮長林保祿說，自從去年2月份公所搬家後，留下之辦公廳舍無人使用，而縣府社會處恰好提出設置需求，便盡速與新埔鎮代表會開會，一致通過，同意將此地修繕為社福中心，不只舊大樓不用成為蚊子館，更為新埔、關西、湖口的脆弱家庭的鄉親們提供服務，一舉兩得。