竹市平價土雞、甘蔗雞周末促銷 限量2千隻

2019-07-29 16:19 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



廣受民眾歡迎的國產優質土雞平價直銷活動又來了，新竹市養雞協會今年訂於8月3、4日舉行，限量促銷2千隻平價土雞，每隻4台斤的土雞賣300元，約比市場價格便宜150元，另有2百隻甘蔗風味雞的促銷活動，每隻甘蔗雞480元，數量有限，民眾可趁周末把握機會前往選購。

新竹市養雞協會理事長蘇永勝表示，中華民國養雞協會每年都會有2次的土雞平價促銷活動，今年選在農曆七夕及中元節前辦理促銷回饋活動，時間為8月3日、4日上午7點開始在新竹市公園路假日花市的農特直銷中心攤位販售，每天限量1千隻，活動為期2天，共提供2千隻土雞販售；今年還增加甘蔗風味雞，每天限量100隻，2天共200隻。

新竹市養雞協會促銷的土雞，每隻雞都在4台斤以上，每隻雞300元，幾乎比市場價格便宜150元左右，蘇永勝表示，新促銷產品甘蔗風味雞，採用當歸、甘草、肉桂、紅棗、枸杞、薑黃等18種以上的中藥，利用甘蔗木煙燻製成，風味獨特，可做為中元普渡或平時拜拜的三牲使用。