鄧雨賢紀念音樂會 8月有音樂饗宴、客家舞蹈音樂劇

2019-07-29 16:10 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



紀念臺灣民謠之父鄧雨賢老師留下珍貴的音樂瑰寶，新竹縣政府連續18年舉辦「鄧雨賢紀念音樂會系列活動」，文化局長李猶龍今天在記者會中宣布，今年活動將走出劇場，從生活中呈現文化、藝術的多元風貌，邀請民眾8月3、10、11日到芎林鄧雨賢音樂文化公園，在大樹下迎著微風欣賞「夏夜‧三線情」音樂會，另還有環境劇場藝術體驗營以及「夏日•好客戲《哈豬妹番茄園》」等3場次活動。

新竹交響管樂團今天在記者會中演出經典曲目「望春風」，創作歌手蕭迦勒與金臂勾樂團演唱台語歌曲「想欲彈同調」，在與會貴賓按下古典造型的揚聲器後，歌手殷正洋走出舞台獻唱鄧雨賢老師的作品，另外，築夢舞集的小小舞者也秀出一段精彩的舞蹈。

李猶龍表示，8月3日晚上六點半「夏夜‧三線情」音樂會由竹縣合唱比賽常勝軍的北埔國小合唱團揭開序幕，並邀請金曲歌后黃妃、秀蘭瑪雅齊聚獻唱，以及由金曲歌王殷正洋搭配新竹交響管樂團，重新演繹鄧雨賢老師的經典作品，同時也邀請新世代音樂創作歌手蕭迦勒與金臂勾樂團，攜手展現客家音樂的無限可能。

8月11日下午三點「夏日‧好客戲《哈豬妹番茄園》」，由舞藝精湛的「築夢舞集」編創的客家舞蹈音樂劇，以客家文化為創作底蘊，舞劇改編自經典童話故事「三隻小豬」，創意結合歌謠、舞蹈、戲劇、魔術等表演元素，更特別將芎林特產「番茄」融入其中，獨具巧思的作品，絕對帶給觀眾耳目一新的藝文體驗。另外，參加8月10日環境劇場藝術體驗營的學員，也將於當天參與舞劇演出。

李猶龍今天也向出席記者會的鄧雨賢的後代家屬表示，縣長楊文科重視客家文化傳承，更推崇鄧雨賢老師對音樂的貢獻，有意將鄧雨賢老師的樂曲重譜客家歌詞，讓傳唱多年的經典歌曲能創造出不同的音樂火花。