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2至4歲育兒津貼 新竹市8月起發放 一年最多領3萬元

2019-07-29 12:24聯合報 記者張雅婷╱即時報導

教育部為降低民眾育兒負擔，擴大發放全國2至4歲育兒津貼，新竹市自8月1日起同步實施，補助對象為實際年齡滿2歲至學齡4歲幼兒，即尚未就讀大班之幼兒，都可向幼兒戶籍所在地之各區公所提出申請，每月補助2千5百元，一年共補助3萬元，將自9月底前撥入家長帳戶。

市長林智堅表示，107年新竹市4歲幼兒學費補助更較中央提早開跑，補助4歲幼兒就讀本市私立幼兒園每年補助學費3萬元，108年8月起將接軌中央政策，補助2至4歲育兒津貼，幫助家長在家庭與工作上取得平衡。

教育處長黃錦能說明，育兒津貼每名幼兒每月發給2千5百元，第3胎每月再加發1千元，共3千5百元。申請條件為幼兒父母雙方或監護人最近年度的綜合所得稅稅率未達20%、沒有領取照顧該名幼兒的育嬰留職停薪津貼、幼兒未就讀公共化幼兒園（公立幼兒園、非營利幼兒園、社區(部落)互助教保服務中心及特教學校）或準公共幼兒園，或幼兒未經政府公費安置收容者，都可就近向戶籍所在地區公所提出申請。

教育處表示，目前正在領取0-2歲育兒津貼的幼兒，未來待幼兒滿2歲，育兒津貼將無縫連接2-4歲育兒補助，持續核發至幼兒學齡4歲入學大班前，民眾不用再次申請，但中間如有中斷，則需再次提出申請。為方便民眾申請，東區頂埔聯里、北區客雅聯里、北區南寮聯里以及香山區海山聯里等四大聯里，請民眾就近至當地里辦公室提出申請即可。

教育處提醒，生日在103年9月2日至106年7月31日滿2歲的幼兒8月1日起可提出申請，民眾前往區公所辦理時，應備齊幼兒身分證明文件(例如：戶口名簿影本或戶籍謄本)、申請人(父母雙方、監護人或實際照顧者) 之身分證影本、申請人其中一方或幼兒本人的郵局帳戶封面影本、申請人一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證影本或護照影本、第3名以上子女相關證明文件(如無提供證明文件，以資訊系統查調之戶政資料為準)。

為減少申請作業時間，民眾可先至新竹市學前教育網(網址：http://www.kids.hc.edu.tw/) 下載申請注意事項及新竹市2至4歲育兒津貼申請表填寫並蓋章。申請育兒津貼相關問題，可電洽教育處電話03-5216121，分機482；或東區區公所03-5218231分機205、北區區公所03-5152525分機230、香山區公所03-5307105分機207。

教育部為降低民眾育兒負擔，擴大發放全國2至4歲育兒津貼，新竹市自8月1日起同步實...
教育部為降低民眾育兒負擔，擴大發放全國2至4歲育兒津貼，新竹市自8月1日起同步實施，補助對象為實際年齡滿2歲至學齡4歲幼兒。圖／新竹市府提供
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教育部為降低民眾育兒負擔，擴大發放全國2至4歲育兒津貼，新竹市自8月1日起同步實...
教育部為降低民眾育兒負擔，擴大發放全國2至4歲育兒津貼，新竹市自8月1日起同步實施，補助對象為實際年齡滿2歲至學齡4歲幼兒。圖／新竹市府提供
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育兒津貼

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