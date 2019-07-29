桃園龍舟隊遠征加州 贏3佳績獲友誼

2019-07-29 12:24 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



2019美國加州長堤龍舟節（ Long Beach Dragon Boat Festival)27、28日難長灘海岸運動場舉行，桃園市第一次受邀參賽，派出龍潭歸鄉文化節神農旗冠軍隊伍龍潭區九龍里隊遠征，在強敵環伺下不但贏得國際公開組Ｃ組亞軍，還和當地女子好手組隊參加兩個混合賽，拿下3、4名傲人成績也贏得友誼。

客家事務局表示，這個活動由華夏國際文化交流基金會於1997年開始舉辦，今年邁入第23年，共吸引海內外160隊參賽。

九龍里隊出國參加「2019美國長堤國際龍舟賽」前，桃園市長鄭文燦還前往龍潭區龍元宮為九龍里隊授旗，並指出長堤市位於美國加州洛杉磯地區，是擁有美麗景色的海灣城市，長堤港與洛杉磯港相連是長榮海運營運的最大港口，更被票選為加州最宜居的城市之一，與市府一直維持友善且綿密的城市交流。

客家局表示，今年是桃園市的龍舟隊首度組隊遠征，九龍里隊以「TAIWAN TAOYUAN」隊名獲得台美商會與美國當地社團的協助及支持，經過27及28日兩天激烈的競賽，獲得國際公開組C組第2名，並與美國在地女子隊Pattaya 50組隊參賽，桃園選手有機會與其他國際賽選手交流，分別榮獲混合組500公尺A組第4名、C組第3名，首度參賽就有佳績難能可貴。

客家局長何明光說，桃園今年3月與長堤市政府簽署合作備忘錄，希望增加雙方交流，此行藉由參與活動賽事了解國外如何推廣文化交流，提供往後活動規畫更多不同的思考方向，也可以和不同國家的選手交流，讓世界看見臺灣、桃園。