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美國觀光客「羅馬殺警案」：義大利警察的憤怒刑求風波

桃園龍舟隊遠征加州 贏3佳績獲友誼

2019-07-29 12:24聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

2019美國加州長堤龍舟節（ Long Beach Dragon Boat Festival)27、28日難長灘海岸運動場舉行，桃園市第一次受邀參賽，派出龍潭歸鄉文化節神農旗冠軍隊伍龍潭區九龍里隊遠征，在強敵環伺下不但贏得國際公開組Ｃ組亞軍，還和當地女子好手組隊參加兩個混合賽，拿下3、4名傲人成績也贏得友誼。

客家事務局表示，這個活動由華夏國際文化交流基金會於1997年開始舉辦，今年邁入第23年，共吸引海內外160隊參賽。

九龍里隊出國參加「2019美國長堤國際龍舟賽」前，桃園市長鄭文燦還前往龍潭區龍元宮為九龍里隊授旗，並指出長堤市位於美國加州洛杉磯地區，是擁有美麗景色的海灣城市，長堤港與洛杉磯港相連是長榮海運營運的最大港口，更被票選為加州最宜居的城市之一，與市府一直維持友善且綿密的城市交流。

客家局表示，今年是桃園市的龍舟隊首度組隊遠征，九龍里隊以「TAIWAN TAOYUAN」隊名獲得台美商會與美國當地社團的協助及支持，經過27及28日兩天激烈的競賽，獲得國際公開組C組第2名，並與美國在地女子隊Pattaya 50組隊參賽，桃園選手有機會與其他國際賽選手交流，分別榮獲混合組500公尺A組第4名、C組第3名，首度參賽就有佳績難能可貴。

客家局長何明光說，桃園今年3月與長堤市政府簽署合作備忘錄，希望增加雙方交流，此行藉由參與活動賽事了解國外如何推廣文化交流，提供往後活動規畫更多不同的思考方向，也可以和不同國家的選手交流，讓世界看見臺灣、桃園。

何明光強調，九龍里隊贏得「龍潭歸鄉文化節」龍舟賽的神農旗冠軍，100年的龍舟賽冠軍 隊果然有實力，除了在長堤國際賽獲佳績，也讓國際人士感受到這群來自桃園客家人團結一心、奮力拚搏的堅毅精神。

「龍潭歸鄉文化節」龍舟賽的神農旗冠軍隊伍代表桃園參加美國加州長堤國際龍舟賽，獲得...
「龍潭歸鄉文化節」龍舟賽的神農旗冠軍隊伍代表桃園參加美國加州長堤國際龍舟賽，獲得公開組C組亞軍、兩個混合組3、4名。圖／桃園市客家事務局提供
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桃園代表隊與美國在地隊伍賽前交流。圖／桃園市客家事務局提供
桃園代表隊與美國在地隊伍賽前交流。圖／桃園市客家事務局提供
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美國長堤國際龍舟賽今年邁入第23年，吸引海內外160隊參賽。圖／桃園市客家事務局...
美國長堤國際龍舟賽今年邁入第23年，吸引海內外160隊參賽。圖／桃園市客家事務局提供
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獲國際公開組C組亞軍，由九龍里里長曾順堂（左1）及最年輕選手王立吾（右1）代表領...
獲國際公開組C組亞軍，由九龍里里長曾順堂（左1）及最年輕選手王立吾（右1）代表領獎。圖／桃園市客家事務局提供
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客家事務局長何明光代表鄭文燦市長率隊參加長堤國際龍舟賽，還參加開幕點睛儀式。圖／...
客家事務局長何明光代表鄭文燦市長率隊參加長堤國際龍舟賽，還參加開幕點睛儀式。圖／桃園市客家事務局提供
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桃園代表隊與美國在地女子隊Pattaya 50組隊交流獲得混合組500公尺A組第...
桃園代表隊與美國在地女子隊Pattaya 50組隊交流獲得混合組500公尺A組第4名、C組第3名。圖／桃園市客家事務局提供
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