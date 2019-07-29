活動中心前仆街骨折 婦質疑台階設計不當提國賠

2019-07-29 12:03 中央社 苗栗縣29日電



苗栗縣63歲謝姓婦人去年10月行經頭份市民生里社區活動中心，遭台階絆倒，造成胸椎壓迫性骨折，她認為公共設施設計有疏失，自掏腰包新台幣10萬餘元，提出國賠訴訟。

目前仍在復健中的謝婦今天指出，去年10月6日前往頭份市民生里社區活動中心參加長照關懷據點揭牌儀式，準備返家途中，徒步經過活動中心室外走廊，先跨過一條水管，卻突然被「不知道甚麼東西絆倒」，整個人直接趴倒地面。

謝婦表示，第一時間根本爬不起來，經熱心民眾攙扶，才慢慢站起來，原本以為只有手腳輕微皮外傷，不料，越來越不舒服，隔天實在痛得受不了，就醫檢查發現「胸椎第12截斷掉、塌掉，壓到神經」，住院10天治療。她說，10個月過去，現在身體還是會有疼痛感，無法長時間行走。

謝婦認為，活動中心為公共設施，她跌倒處有約5至6公分的高低差，地面顏色、材質相同，無法輕易辨識為階梯，因此申請國賠。

不過，謝婦提出的國賠案遭頭份市公所回文拒絕，公所回覆指出，事發當時視線並無不良，且尚有其他參加人員行經該處，「室外走廊台階設置或管理並無欠缺」；謝婦及丈夫為了爭一口氣，還花10萬餘元聘請專家鑑定，提出國賠訴訟。

頭份市公所指出，民生里社區活動中心公共工程沒有瑕疵，尊重當事人提告的權益，但為了避免類似狀況再次發生，已經在台階邊緣加劃設顯眼標線，增加辨識度。