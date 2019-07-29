50歲以上2成骨質疏鬆 中醫大新竹附醫8月7日免費檢測

2019-07-29 10:35 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



50歲以上男性每5人就有1人有骨質疏鬆，50歲以上女性每4人就有1人有骨質疏鬆。在父親節前夕，中國醫藥大學新竹附設醫院將於8月7號上午9點到下午4點半，在醫療大樓一樓舉辦簡易超音波骨質密度檢測的免費篩檢，40歲以上民眾優先。上午9點和下午1點半各有一場「保骨大作戰講座」，分別由骨科醫師劉俊良和家醫科主任胡松林分享骨質疏鬆的預防和治療，同時有專業的醫師特別門診諮詢，歡迎民眾踴躍參與。

院長陳自諒表示，骨質疏鬆會造成骨折風險增加，若是髖關節骨折，在骨折後的一年內約5人就有1人死亡。骨鬆為隱形殺手，骨質流失容易被忽略，提醒民眾要定期測量骨密度，追蹤骨本。

醫師劉俊良表示，一名67歲的女士，因為跌倒導致背部持續疼痛、坐立難安，經劉醫師檢查發現是第一腰椎壓迫性骨折，確認診斷後，給予微創椎體成型手術。術後雖然恢復良好且不再背痛了，但由於脊椎壓迫性骨折常常發生在骨質疏鬆的病人，故在醫師的建議下，接受骨質密度檢查，果然發現有骨質疏鬆問題。

劉俊良指出，骨質疏鬆症高危險群包含50歲以上停經女性、 65歲以上男性、類風濕性關節炎、長期服用類固醇、甲狀腺或腎臟疾病等，建議早期篩檢早期治療，才能有效的預防骨折的發生。一般人跌倒並不容易骨折，但骨質疏鬆的人，一跌倒就可能出現手腕、髖關節、腳踝或脊椎的骨折。骨折除了需要手術，還需要長時間休養、讓人照顧，另外髖關節骨折後1年內的死亡率更是高達一般人的3倍。所以適當的治療骨質疏鬆，就可以減骨折的機會，進而減少後續人力或經濟上的負擔。

預防骨質疏鬆的方法：

一、補充鈣質及維生素D：每天需要1000毫克的鈣質及800國際單位的維生素D。牛奶、雞蛋、鮭魚都是良好的鈣質及維生素D的來源。

二、足夠的日曬：日曬可以幫助人體製造更多維生素D。建議每日上午10點到下午3點的時段，曝曬10~15分鐘。

三、適量運動：健走、深蹲、舉啞鈴等負重運動可以增加骨質密度和強健肌肉。