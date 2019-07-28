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聯合報民調／藍綠對決韓蔡平手 三強爭霸韓暫領先

修不勝修 新東大橋LED燈吹熄燈號

2019-07-28 22:56聯合報 記者范榮達胡蓬生／苗栗報導

苗栗市新東大橋LED燈，十分吸睛，但因零件常壞，已悄悄熄燈。圖為以前新東大橋LE...
苗栗市新東大橋LED燈，十分吸睛，但因零件常壞，已悄悄熄燈。圖為以前新東大橋LED燈亮起時的情況。 圖／聯合報系資料照片
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苗栗縣地標苗栗市新東大橋LED燈亮了10多年，最近因故障率高，縣府修不勝修，悄悄的吹熄燈號，新東大橋璀璨絢麗夜景走入歷史，台灣電力公司通霄火力發電廠設廠已逾50年，6支大煙囪是地標， 因發電機組汰舊換新工程，明年將拆除3支改小煙囪，通霄人共同記憶「縮水」。

新東大橋跨越後龍溪，1997年落成啟用，當時是全台第1座採對稱斜張全電焊式鋼橋，橋長376公尺，寬21公尺，因毗鄰國道1號及台72線，橋頭並有雕塑大師楊英風遺作「有容乃大」，及國學大家倪摶九所撰碑文，成了著名地標，「亮或不亮」一直是地方注目焦點。

苗栗市地標新東大橋的LED燈因故障率高，縣府修不勝修，最近決定熄燈。 記者范榮達...
苗栗市地標新東大橋的LED燈因故障率高，縣府修不勝修，最近決定熄燈。 記者范榮達／攝影
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新東大橋原在雙塔有照射功能，但因可能影響國道1號行車視線，啟用沒有多久就熄燈，2008年間第一次在橋身裝設LED燈，夜間五彩變換顏色浪漫，新東大橋成了約會勝地，但也因LED燈電費、故障率高等問題，經常不會亮，2015年縣府財政拮据，縮短開放時間，後來透過民間認捐電費，節省縣府支出。

不過，今年終究不敵故障率，縣府決定熄燈，縣府指出，LED燈設備老舊，一些零件已沒有生產，每次維修費用動輒數萬元，甚至要耗費近百萬元，且修復不久又故障，修不勝修，但攸關交通安全的路燈照明設施，仍會正常開亮。

通霄火力發電廠一、二、三號複循環機組的3支彩繪大煙囟，拆除工程已展開。 記者胡蓬...
通霄火力發電廠一、二、三號複循環機組的3支彩繪大煙囟，拆除工程已展開。 記者胡蓬生／攝影
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至於台電通霄火力發電廠設廠已逾50年，電廠與高聳的煙囪是通霄人的共同記憶，當年1支煙囪造價高達7300萬元，底部直徑有14公尺、頂端也有10公尺，可說龐然大物，民國86年電廠興建第6號複循環機組，煙囪增為6支，其中4支並以地方特色彩繪。

民國80年前後大陸客偷渡風氣盛行，通霄海岸尤其頻繁，6支高聳的大煙囪夜間燈光閃亮，許多人認為大煙囪成了指引偷渡客的「明燈」，成為當時的熱門話題，近年廠區斥資數百億元進行1到3號複循環發電機組的汰舊換新工程，通霄電廠副廠長黃清泉說，未來廠內新的燃氣機組，像家庭廚房燃氣一樣較環保，因此新煙囪高度可降至80公尺。

煙囪拆除也是浩大工程，今年5月間標出，1號機組煙囪因周邊有建築物，將從頂端往下逐段切割吊運，2、3號機組周邊有空間，將從底挖空部分後直接「拉倒」，拆除工程預計明年完成。

國道偷渡火力發電廠LED

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