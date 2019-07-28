動漫人氣女團嗨翻 鄭文燦：從政要看「聖堂教父」

2019-07-28 19:34 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



2019桃園國際動漫大展最後一天，桃園市府文化局今天下午在桃園展演中心舉辦「搖擺FUN一夏」動漫瘋跳趴活動，由5組最具人氣舞團和大家一起搖擺，市長鄭文燦出席參與，與台灣超人氣日系女子偶像團體Bonnie Bunny加油合影，鄭文燦說，他是5年級世代，在他的成長年代有很多日本漫畫，漫畫世界兼具想像與真實，從政者要看看「聖堂教父」、「沉默的艦隊」、「課長島耕作」等作品。

今年桃園國際動漫大展以「時代X我的英雄」為策展主軸，動漫瘋跳趴由台灣超人氣日系女子偶像團體Bonnie Bunny壓軸表演3首動感歌曲，又唱又跳帶動現場嗨翻 ，動漫展示間陳設漫威、DC的英雄，包括鋼鐵人、蝙蝠俠、美國隊長、雷神索爾等1比1公仔，還有本土動漫，吸引市民帶著小朋友參觀。鄭文燦表示，動漫廣受各種年齡層喜愛，舉辦動漫大展對動漫文化有加值效果，動漫瘋跳趴相信讓喜愛動漫的粉絲大飽耳福，享受動漫舞蹈世界。

鄭文燦分享說，他在台大學生會曾推動日本動畫大師宮崎駿動畫，反思地球生態、環保問題，他擔任新聞局長想拍一部台灣棒球故事、一部嘉南大圳八田與一的動畫故事，最後都沒拍成，反而辦成國際動漫節。