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動漫人氣女團嗨翻 鄭文燦：從政要看「聖堂教父」

2019-07-28 19:34聯合報 記者曾增勳╱即時報導

2019桃園國際動漫大展最後一天，桃園市府文化局今天下午在桃園展演中心舉辦「搖擺FUN一夏」動漫瘋跳趴活動，由5組最具人氣舞團和大家一起搖擺，市長鄭文燦出席參與，與台灣超人氣日系女子偶像團體Bonnie Bunny加油合影，鄭文燦說，他是5年級世代，在他的成長年代有很多日本漫畫，漫畫世界兼具想像與真實，從政者要看看「聖堂教父」、「沉默的艦隊」、「課長島耕作」等作品。

今年桃園國際動漫大展以「時代X我的英雄」為策展主軸，動漫瘋跳趴由台灣超人氣日系女子偶像團體Bonnie Bunny壓軸表演3首動感歌曲，又唱又跳帶動現場嗨翻 ，動漫展示間陳設漫威、DC的英雄，包括鋼鐵人、蝙蝠俠、美國隊長、雷神索爾等1比1公仔，還有本土動漫，吸引市民帶著小朋友參觀。鄭文燦表示，動漫廣受各種年齡層喜愛，舉辦動漫大展對動漫文化有加值效果，動漫瘋跳趴相信讓喜愛動漫的粉絲大飽耳福，享受動漫舞蹈世界。

鄭文燦分享說，他在台大學生會曾推動日本動畫大師宮崎駿動畫，反思地球生態、環保問題，他擔任新聞局長想拍一部台灣棒球故事、一部嘉南大圳八田與一的動畫故事，最後都沒拍成，反而辦成國際動漫節。

他以5年級世代成長年代、認為，從政者要看「聖堂教父」、「沉默的艦隊」、「課長島耕作」，進入中年階段可翻閱「東京愛情故事」等漫畫，若想了解國際關係，市面不少可了解國際關係與世界變化的漫畫，帶來許多不同視野，他希望台灣動漫產業發展不只是代工產業，未來有更多創作者發揮潛力，推動台灣特色的動畫與漫畫，活絡台灣動漫產業發展。

桃園國際動漫大展陳列台日動漫及鋼鐵人、蝙蝠俠等1比1英雄公仔，吸引動漫粉絲最後參...
桃園國際動漫大展陳列台日動漫及鋼鐵人、蝙蝠俠等1比1英雄公仔，吸引動漫粉絲最後參觀。記者曾增勳／攝影
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桃園國際動漫大展動漫瘋跳趴，台灣超人氣女子偶團唱跳嗨翻，吸引大批喜愛動漫粉絲欣賞...
桃園國際動漫大展動漫瘋跳趴，台灣超人氣女子偶團唱跳嗨翻，吸引大批喜愛動漫粉絲欣賞動漫音樂舞蹈世界。記者曾增勳／攝影
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桃園國際動漫大展動漫瘋跳趴，桃園市長鄭文燦（中）與台灣超人氣女子偶團合影加油，與...
桃園國際動漫大展動漫瘋跳趴，桃園市長鄭文燦（中）與台灣超人氣女子偶團合影加油，與動漫粉絲打成一片。記者曾增勳／攝影
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桃園國際動漫大展陳列台日動漫及鋼鐵人、蝙蝠俠等1比1英雄公仔，吸引動漫粉絲最後參...
桃園國際動漫大展陳列台日動漫及鋼鐵人、蝙蝠俠等1比1英雄公仔，吸引動漫粉絲最後參觀。記者曾增勳／攝影
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