新竹縣市2至3歲幼兒多 公幼多無設幼幼班只能送私立

2019-07-28 18:09 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹縣、市出生率高，對於幼兒園的需求自然也高，且有許多雙薪家庭，無法照顧孩子，只能往幼兒園送，但家長發現，新竹地區公幼幾乎未設2至3歲幼童的幼幼班，但私幼的收費又貴。竹縣府教育處指出，幼幼班屬「特殊規格」，竹市府教育處則表示，學校若有空間增班，會以3至5歲優先設班。

就業於竹科的黃姓家長，妻子在補習班工作，由於屬於雙薪家庭，愛女不滿周歲就送到托嬰中心，考量托嬰中心要求3歲就得離開，因此得提前將孩子送幼兒園的幼幼班卡位，否則滿3歲時，剛好是學期的下半年，基本上很難入學。他近期開始在竹縣竹北市找幼幼專班，不過卻發現竹北市雖號稱生育率很高，但幼幼班只有私立有，且費用不低，只能繼續為愛女打拼。

竹市府教育處表示，竹市目前2至3歲幼童約有5200人，竹市公幼無設幼幼班，而公幼增班需國小教室有剩餘空間，但竹市因地狹人稠，且生育率高，多數學校目前尚無無減班情形；若有空間增班，因大班有入幼兒園之補助，會先滿足讓5歲、4歲及3歲幼兒入公幼需求，故先設3至5歲班。

竹縣目前則僅有尖石鄉石磊國小附設幼兒園、新豐鄉聚集德非營利幼兒園有設幼幼專班。縣府教育處指出，2至3歲的幼幼專班為「特殊規格」，3足歲至5歲師生比例為1比15，但幼幼專班的師資需求更多，師生比須達2比16。