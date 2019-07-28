桃園模範父親表揚 鄭文燦：「阿爸便當」最好的留子女

2019-07-28 14:04 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



一年一度父親節將到，桃園市政府今天上午舉辦108年模範父親節表揚，市長鄭文燦形容父親是「一顆大樹、一座大山」為家庭無私奉獻，全市獲選模範父親49人表揚，不乏三代同堂兒孫獻花齊賀，新屋區84 歲黃炳輝唯一四代同堂當選模範父親，桃園市脊損協會推薦模範父親林成發10年來照顧車禍四肢癱瘓兒子無怨無悔獲選，鄭文燦說，「每個故事都值得學習」。

鄭文燦說，今年全市當選模範父親49人，有的教導子女事業有成、有的遇過困難保持樂觀心奉獻，「養兒方和父母恩」，往型當了爸爸才知父親辛苦，過去有一首歌「阿爸的便當」，敘述兒子看到爸爸便當沈殿殿，打開發現竟是白飯加菜脯，「原來爸爸把最好的留給子女」令人感動，他呼籲這一代無聲的父親趁父親節打開心房與家人談心。

鄭文燦重申說，自8月1日起全面實施育兒津貼新制，就讀準公共幼兒園，家長每月繳費上限4500元，非營利幼兒園平均每月3500元、公立幼兒園總負擔低於2,500元，全市私幼與公幼朝向6比4目標，希望讓年輕家庭甜蜜多一點、負擔少一點。

這項「爸綻你的愛」模範父親表揚，13區及原住民族、社福團體推薦當選模範父親49人共48人出席，鄭文燦頒「父德咸崇、明倫敦孝」匾額表揚合影。社會局舉辦FB父親節特效同框活動，只要臉書大頭貼換上活動專屬父親節特效框和留言，就有機會抽中500元禮券。

唯一四代同堂84歲模範父親黃炳輝，從小務農，婚後日務農、夜間討海生活，養育子女7人成家立業，是子女眼中「好爸爸」；桃園市聲暉協進會推薦模範父親李玉康，為建立聽損女兒自信，鼓勵女兒學印度舞獲身心障礙才藝競賽舞蹈冠軍，他並加入聲暉協進會任理監事、總幹事服務、規畫聽損家庭、聽損者健康生活。