竹市公車闢新線 串連清大、後站與生命紀念園區

2019-07-28 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



竹市府推動「六大公車優化方案」，其中「公車進校園」將再有新路線，市府將於成德路至清華大學校本部間開闢全新公車路線，串連清大校本部、南大校區、新竹轉運站及生命紀念園區等節點，除了可減輕祭祀期間的車潮壓力，「開進校園」的公車路線也讓分散於兩校區的學子上下課更方便，能夠安全前往市區、火車站，沿途建華國中和新竹國小學生、與竹蓮市場菜籃族也受惠，預計今年下旬正式營運。

市長林智堅表示，清華大學與新竹教育大學於105年底合併，為鼓勵學生多搭公車、少騎乘機車，也盼校區間的交通更為便利，市府與校方共同研擬新公車路線，將從新竹生命園區下的成德路發車，經清大南大校區、新竹國小、竹蓮市場、到新竹轉運站，再開往新竹公園、建華國中及清大校本部。