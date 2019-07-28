親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

縮時拍下板橋暴雨前的天空 網友驚呼：好精彩！

發免稅財…特勤得學這群人 憑雙快腿就能闖關海捞

桃園北橫山壁坍方影象驚悚 土石吞蝕山路塵土蔽日

2019-07-28 11:45聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

桃園市復興區台7線(北橫)32.5公里高義過隧道約1公里山壁，今天上午7點40分起大面積坍塌崩落，整片山壁像瀑布般衝下來，不但蓋住台7線整段路100多公尺處，還揚起大量土塵交通全中斷，附近民眾和遊客目睹並錄下大自然坍塌崩落影像驚悚畫面，雖然感到害怕卻不自覺喊「好ｘ」。

公路總局復興工務段表示，現場在復興區榮華橋附近，坍方落石造成交通雙向阻斷，無人車傷亡，第一區養護工程處已派員清除落石中，請用路人盡早改道或於現場耐心等候，預計今天中午12點先恢復單線雙向通行。 最新道路通阻情形請上公路總局省道即時路況系統http://168.thb.gov.tw ，或利用公路總局省道即時路況APP查詢。

復興區公所秘書周星文說，公所正密切注意，高義以上三光、華陵都屬於後山，目前民生物資無缺，呼籲遊客不要上到高義這邊，宜蘭方向過來的人車也會在華陵以上通知折返。

周星文表示，這3天復興山區午後都有大雨，研判山區土壤水分高又不容易很快排水，才會造土石流成坍方，先前也有一次，但是沒有這次大，儘管這段路因為地形狹窄施工不容易，但是仍希望公路總局能用有效的工法改善坍方問題。

坍方的山壁面積突然擴大，激起更多塵土。圖／桃園市復興區公所提供
坍方的山壁面積突然擴大，激起更多塵土。圖／桃園市復興區公所提供
分享
桃園復興區北橫32.5公里山壁坍方吞蝕路面剛開始的畫面。圖／桃園市復興區公所提供
桃園復興區北橫32.5公里山壁坍方吞蝕路面剛開始的畫面。圖／桃園市復興區公所提供
分享
大量的塵土上揚後遮進北橫路段山壁和山凹。圖／桃園市復興區公所提供
大量的塵土上揚後遮進北橫路段山壁和山凹。圖／桃園市復興區公所提供
分享

北橫土石流
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

頭一遭 桃園消防二大隊永安漁港演練真車墜海入鏡

2019-07-28 10:57

閩南人甜煮客家酸菜 撞出漫畫家創作新靈感

2019-07-28 07:57

台61線觀音~新屋區間測速 9月開拍

2019-07-28 00:12

2至4歲育兒津貼 竹縣2萬幼兒受惠

2019-07-28 00:11

變回垃圾場 竹南環保公園擬活化

2019-07-28 00:10

竹南環保公園17隻黑山羊 送給苗栗農工

2019-07-28 00:06

竹市舊城區 將纜線地下化

2019-07-28 00:01

桃園清新玫瑰趴 16樂團接力唱

2019-07-28 00:00

「酸菜的滋味」 她畫出閩客差異

2019-07-27 23:54

影／羊群近親繁殖存活難 竹南環保公園牧野風情成絕響

2019-07-27 21:00

桃園規畫3處區間測速 西濱這裡最快9月開拍

2019-07-27 18:49

拍美照都避不開電線 竹市推舊城區43路口纜線地下化

2019-07-27 17:10

影╱資源共享 大家來尋寶 讓物品再利用延續價值

2019-07-27 16:21

家長注意！2至4歲幼兒育兒津貼 竹縣近2萬幼兒受惠

2019-07-27 12:22

桃園人注意！北區8月12日停水 最久36小時

2019-07-27 09:20

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

家長注意！2至4歲幼兒育兒津貼 竹縣近2萬幼兒受惠

2019-07-27 12:22

開敞篷車進雪隧塞車中 網友：40度熱浪車主怎麼呼吸

2019-07-27 16:04

縮時拍下板橋暴雨前的天空 網友驚呼：好精彩！

2019-07-28 10:30

桃園規畫3處區間測速 西濱這裡最快9月開拍

2019-07-27 18:49

「來自台灣我驕傲」 大學生扛國旗走西班牙朝聖之路

2019-07-27 13:42

國民黨拱退出民進黨前立委林國慶挑戰陳明文 雙方互槓

2019-07-27 21:22

影╱藍拱他選嘉縣立委 林國慶：人民不希望陳明文繼續做

2019-07-27 19:33

影╱惡劣！台大畢芒果農賴永坤遭盜圖 賣劣質芒果乾

2019-07-27 19:28

影／小台灣黑熊緊急救援 林管處將現地讓熊媽媽帶回

2019-07-27 16:26

北漂就博會現場冷清 高市勞工局：首次舉辦場地不熟悉

2019-07-27 18:21

投入長照 她19歲月薪逾3萬2

2019-07-27 23:33

國民黨金門立委提名難產？ 林芳旋：全代會後開放登記

2019-07-27 14:01

影／羊群近親繁殖存活難 竹南環保公園牧野風情成絕響

2019-07-27 21:00

台中捷運班表試車順利 朝2020年底通車邁進

2019-07-27 11:33

拍美照都避不開電線 竹市推舊城區43路口纜線地下化

2019-07-27 17:10

桃園北橫山壁坍方影象驚悚 土石吞蝕山路塵土蔽日

2019-07-28 11:45

遠離私菸風暴 蔡英文28日來彰化吃庶民小吃貓鼠麵

2019-07-27 21:41

影╱高雄綠委劉世芳 邀廣德家香蕉煎餅來左楠

2019-07-27 16:23

影／幫廣原小熊找媽媽 保育人員野外擺蜂蜜誘母熊

2019-07-28 00:13

透過家扶愛上台灣 2吉爾吉斯青年樂當台灣大學生

2019-07-27 16:53

斜槓人生要精彩 3個大男生：興趣要能結合

2019-07-28 08:42

影／高美濕地遊客服務中心開幕 互動體驗區親子同樂

2019-07-27 16:28

影╱基隆山海工作營 遠東攜手基市府推動環保與長照有成

2019-07-27 19:49

影╱資源共享 大家來尋寶 讓物品再利用延續價值

2019-07-27 16:21

混出東區新風貌 封街辦音樂會

2019-07-27 17:29

影╱雷神索爾發威！嘉義午後風雲變色烏雲密布轟雷降雨

2019-07-27 16:10

外送剝3成皮 小店「做白工」

2019-07-27 23:34

台61線觀音~新屋區間測速 9月開拍

2019-07-28 00:12

保存老街區樣貌 台中祭出百萬裝修補助

2019-07-27 12:43

心繫麥寮故鄉感謝媽祖庇佑 旅行社董座徒步謁祖進香

2019-07-27 13:34

長照人力缺口達1萬3…照服科學雜費 教育部擬補助

2019-07-27 23:31

華山共融遊戲場開放 柯：自己的遊戲場自己做

2019-07-27 18:31

牙醫培育營體驗清牙、印模 基隆高中生：想當牙醫師了

2019-07-27 21:17

台南市表揚56位模範父親 兩位是百歲人瑞

2019-07-27 12:35

配合U12世界盃少棒賽 台南公車增2路線接駁

2019-07-27 15:16

太熱啦！立委黃國書成立服務處 支持者熱中暑送醫

2019-07-27 12:47

登革熱旗津觀光市場休市 攤販：健康比賺錢更重要

2019-07-27 14:55

柯南人偶見面會 今明兩天在台南奇美食品「幸福工廠」

2019-07-27 17:25

北市人行道 透水鋪面不到5%

2019-07-28 00:18

2019捷運盃街舞大賽 今明兩天出賽開跑

2019-07-27 14:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top