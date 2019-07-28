桃園北橫山壁坍方影象驚悚 土石吞蝕山路塵土蔽日

2019-07-28 11:45 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市復興區台7線(北橫)32.5公里高義過隧道約1公里山壁，今天上午7點40分起大面積坍塌崩落，整片山壁像瀑布般衝下來，不但蓋住台7線整段路100多公尺處，還揚起大量土塵交通全中斷，附近民眾和遊客目睹並錄下大自然坍塌崩落影像驚悚畫面，雖然感到害怕卻不自覺喊「好ｘ」。

公路總局復興工務段表示，現場在復興區榮華橋附近，坍方落石造成交通雙向阻斷，無人車傷亡，第一區養護工程處已派員清除落石中，請用路人盡早改道或於現場耐心等候，預計今天中午12點先恢復單線雙向通行。 最新道路通阻情形請上公路總局省道即時路況系統http://168.thb.gov.tw ，或利用公路總局省道即時路況APP查詢。

復興區公所秘書周星文說，公所正密切注意，高義以上三光、華陵都屬於後山，目前民生物資無缺，呼籲遊客不要上到高義這邊，宜蘭方向過來的人車也會在華陵以上通知折返。