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發免稅財…特勤得學這群人 憑雙快腿就能闖關海捞

頭一遭 桃園消防二大隊永安漁港演練真車墜海入鏡

2019-07-28 10:57聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

炎炎夏日，民眾喜歡從事各類的水上活動，為加深民眾防災安全意識及強化消防人員的救災能量，桃園市政府消防局第二大隊在永安漁港實施水域救援演練暨防災教育宣導活動，這次演練有別於以往，以汽車墜落漁港真實情境規畫搶救任務，增添幾分真實感，讓救災人員能更熟悉各種水上救援方式及動力船艇操作與潛水搜救作業。

演練也模擬颱風天漁船翻覆搶救之狀況，分別進行各項搶救操演，內容包括岸邊使用救援繩袋、救生圈等器材及水上摩托車及救生艇搶救溺水人員，最後假設港內漁船起火燃燒的火災事故，使用機動性動力艇載運移動式幫浦射水搶救。

演練現場同時辦理了防災宣導，除了各式各樣的防災知識解說外，還有互動式的闖關趣味活動像心肺復甦術(CPR)教學，希望民眾遇到危急狀況時能處變不驚，在等候救援時能先進行自救，提高生存的機率。

消防局第二大隊提醒大家，任何水域活動務必注意自身及同伴的安全，切勿輕忽任何有可能發生的危險，不逞強、不做危險動作，選擇安全的水域，並牢記救溺5步、防溺10招，方能降低溺水意外發生。

防溺10招：1.戲水地點需合法，要有救生設備與人員2.避免做出危險行為3.不要跳水，湖泊溪流落差變化大，戲水游泳格外小心4.不要落單，隨時注意同伴狀況位置5.下水前先暖身，不可穿著牛仔褲下水6、不可在水中嬉鬧惡作劇7、身體疲累狀況不佳，不要戲水游泳8、不要長時間浸泡在水中，小心失溫9、注意氣象報告，現場氣候不佳不要戲水10 、加強游泳漂浮技巧，不幸落水保持冷靜放鬆。

救溺五步1、叫（大聲呼救）2、叫（呼叫119、110、112、118求救）3、伸（利用延伸物，如竹竿、樹枝等）4、拋（拋送漂浮物，如球、繩、瓶）5、划（利用大型浮具划過去救援，如船、救生圈、浮木、救生浮標等）。

演練少不了搶救人墜海的畫面，二隊大隊隊員以熟練的技能迅速救人。記者鄭國樑／攝影
演練少不了搶救人墜海的畫面，二隊大隊隊員以熟練的技能迅速救人。記者鄭國樑／攝影
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隊員模擬港內漁船起火燃燒，使用機動性動力艇載運移動式幫浦射水搶救。記者鄭國樑／攝...
隊員模擬港內漁船起火燃燒，使用機動性動力艇載運移動式幫浦射水搶救。記者鄭國樑／攝影
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演練有別於以往，以汽車墜落漁港真實情境規畫搶救任務。記者鄭國樑／攝影
演練有別於以往，以汽車墜落漁港真實情境規畫搶救任務。記者鄭國樑／攝影
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演練現場同時辦理了防災宣導，還有互動式的闖關趣味活動。記者鄭國樑／攝影
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