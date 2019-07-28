閩南人甜煮客家酸菜 撞出漫畫家創作新靈感

2019-07-28 07:57 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



當閩南人料理客家酸菜，會碰撞出怎樣的滋味？出身台南的漫畫家徐碧娟因移居桃園龍潭客家庄，收到鄰居分送的酸菜，她選用砂糖烹飪，沒想到台南人嗜甜的口味，客家人難以接受，讓她十分震撼，也萌生創作念頭，漫畫「酸菜的滋味」從閩客飲食文化差異出發，畫中融入桃園、新竹地景，她期盼年輕人能透過漫畫，認識在地文化。

筆名「木笛」的徐碧娟是中華漫畫家協會理事，致力漫畫創作與教學，近日在桃園展演中心舉行的桃園國際動漫大展，也可見她教學的身影，現場傳授描繪漫畫人物的技巧與精髓。

徐碧娟獲桃園市文化局補助印刷費，最新出版漫畫「酸菜的滋味」，講述客家文化與飲食特色，是市面上少見的客家漫畫；她說，漫畫靈感出自個人生活經驗，她從台南閩南地區搬到桃園龍潭客家庄，最讓她記憶深刻的就是客家人獨有的酸菜，閩客文化衝擊激發創作靈感。

徐碧娟說，廿多年前搬到龍潭，好客的鄰居時常送她酸菜，有次鄰居相約「一人出一道菜」，她用台南習慣的料理方式烹煮酸菜，回敬鄰居們的好意，「沒想到用糖炒酸菜，大家吃了都不愛」，當下讓她震撼又傷心，沒想到無糖不歡的台南口味，在客家庄卻格格不入。

徐費時1年構思、創作「酸菜的滋味」，將這段回憶融入劇情，講述女主角來到客家庄代課教書，接觸許多與她認知不同的客家文化與食物，像客家人習慣用自製的酸菜作為見面禮，內容也提到客家人習慣吃鹹的米苔目，與南部人愛吃甜米苔目與甜湯圓的習慣大相徑庭，趣味呈現閩客文化差異。