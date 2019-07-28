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閩南人甜煮客家酸菜 撞出漫畫家創作新靈感

2019-07-28 07:57聯合報 記者張裕珍╱即時報導

當閩南人料理客家酸菜，會碰撞出怎樣的滋味？出身台南的漫畫家徐碧娟因移居桃園龍潭客家庄，收到鄰居分送的酸菜，她選用砂糖烹飪，沒想到台南人嗜甜的口味，客家人難以接受，讓她十分震撼，也萌生創作念頭，漫畫「酸菜的滋味」從閩客飲食文化差異出發，畫中融入桃園、新竹地景，她期盼年輕人能透過漫畫，認識在地文化。

筆名「木笛」的徐碧娟是中華漫畫家協會理事，致力漫畫創作與教學，近日在桃園展演中心舉行的桃園國際動漫大展，也可見她教學的身影，現場傳授描繪漫畫人物的技巧與精髓。

徐碧娟獲桃園市文化局補助印刷費，最新出版漫畫「酸菜的滋味」，講述客家文化與飲食特色，是市面上少見的客家漫畫；她說，漫畫靈感出自個人生活經驗，她從台南閩南地區搬到桃園龍潭客家庄，最讓她記憶深刻的就是客家人獨有的酸菜，閩客文化衝擊激發創作靈感。

徐碧娟說，廿多年前搬到龍潭，好客的鄰居時常送她酸菜，有次鄰居相約「一人出一道菜」，她用台南習慣的料理方式烹煮酸菜，回敬鄰居們的好意，「沒想到用糖炒酸菜，大家吃了都不愛」，當下讓她震撼又傷心，沒想到無糖不歡的台南口味，在客家庄卻格格不入。

徐費時1年構思、創作「酸菜的滋味」，將這段回憶融入劇情，講述女主角來到客家庄代課教書，接觸許多與她認知不同的客家文化與食物，像客家人習慣用自製的酸菜作為見面禮，內容也提到客家人習慣吃鹹的米苔目，與南部人愛吃甜米苔目與甜湯圓的習慣大相徑庭，趣味呈現閩客文化差異。

「希望能有更多年輕人認識在地文化」，徐碧娟說，漫畫中也融入桃園、新竹一帶的實景，如龍潭國小、龍潭聖蹟亭與糯米橋等景點，竹縣入秋常見的曬柿餅場景也看得見，以微寫實風格，讓讀者更能身歷其境，目前正籌備出版第二集，將以客家人常見的蠶豆症為題創作。

筆名「木笛」的漫畫家徐碧娟（左）多年前移居客家庄感受到閩客飲食文化差異，激發創作...
筆名「木笛」的漫畫家徐碧娟（左）多年前移居客家庄感受到閩客飲食文化差異，激發創作靈感，畫出漫畫「酸菜的滋味」，融入桃園、新竹地景，盼年輕人藉此認識在地。記者張裕珍／攝影
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筆名「木笛」的漫畫家徐碧娟多年前移居客家庄感受到閩客飲食文化差異，激發創作靈感，...
筆名「木笛」的漫畫家徐碧娟多年前移居客家庄感受到閩客飲食文化差異，激發創作靈感，畫出漫畫「酸菜的滋味」，融入桃園、新竹地景，盼年輕人藉此認識在地。記者張裕珍／攝影
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漫畫家徐碧娟（左）多年前移居客家庄感受到閩客飲食文化差異，激發創作靈感，畫出漫畫...
漫畫家徐碧娟（左）多年前移居客家庄感受到閩客飲食文化差異，激發創作靈感，畫出漫畫「酸菜的滋味」，融入桃園、新竹地景，盼年輕人藉此認識在地。記者張裕珍／攝影
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