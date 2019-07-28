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竹南環保公園 將爭取「活化」再變回垃圾場

2019-07-28 07:56聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

苗栗縣竹南鎮垃圾衛生掩埋場第一期場區多年前封場復育，並打造環保公園，但為處理鎮內滯洪池工程的「地下垃圾」問題，鎮公所計畫將第一期場區「活化」，如順利推動，將成全縣首座垃圾場變身公園，又從公園變回垃圾場的特殊案例。

水利署第二河川局在竹南鎮辦理蜆仔溝排水出口滯洪池工程，計畫在出口水門左岸設置1.6公頃的滯洪池，但去年試挖發現預定地下方有大量早期掩埋的垃圾，影響工程進行，但垃圾來源、開挖清運權責一度引發爭議，難以釐清。

竹南鎮公所指出，蜆仔溝滯洪池預定地即將開挖清理垃圾，由縣府、鎮公所各負擔一半經費，屆時挖掘出的早期垃圾將篩選分類，其中不可燃垃圾將先暫置竹南衛生掩埋場一期場區，鎮公所並計畫未來將一期場區活化，將先鑽探辦理可行性研究，早年掩埋的家戶垃圾未實施分類，一期如活化使用，場內垃圾挖出後將在現地篩選分類，可燃垃圾送往焚化處理。

竹南鎮清潔隊表示，鎮立垃圾衛生掩埋場一、三期場區都已封場復育，二期目前也已飽和，僅收取鎮內家戶建築修繕的不可燃垃圾，一期場區面積約5公頃，估計可活化使用約4公頃左右。

苗栗縣環保局廢棄物管理科指出，全縣18鄉鎮市的垃圾衛生掩埋場，目前除了頭份市因收取苗栗縣焚化廠的灰渣，仍在運作使用，其他各鄉鎮市垃圾場幾乎都已飽和封場或復育，部分場區仍有餘裕空間也都列管，以因應突發天然災害時的垃圾處理問題。

廢管科表示，垃圾場興辦是縣府權責，各地公立垃圾場已難有新建條件，環保署前幾年推動舊場區活化，目前全省有2、3個縣市辦理，竹南如提計畫盼活化舊場，屆時環保局會主導並配合向中央爭取經費。

苗栗縣竹南鎮衛生掩埋場第一期場區復育多年的環保公園，鎮公所計畫推動「活化」。圖／...
苗栗縣竹南鎮衛生掩埋場第一期場區復育多年的環保公園，鎮公所計畫推動「活化」。圖／報系資料照
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苗栗縣竹南鎮衛生掩埋場第一期場區復育多年的環保公園，鎮公所計畫推動「活化」。圖／...
苗栗縣竹南鎮衛生掩埋場第一期場區復育多年的環保公園，鎮公所計畫推動「活化」。圖／報系資料照
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苗栗縣竹南鎮衛生掩埋場第一期場區復育多年的環保公園，鎮公所計畫推動「活化」。圖／...
苗栗縣竹南鎮衛生掩埋場第一期場區復育多年的環保公園，鎮公所計畫推動「活化」。圖／報系資料照
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苗栗縣竹南鎮衛生掩埋場第一期場區復育多年的環保公園，鎮公所計畫推動「活化」。圖／...
苗栗縣竹南鎮衛生掩埋場第一期場區復育多年的環保公園，鎮公所計畫推動「活化」。圖／報系資料照
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