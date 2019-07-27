影／羊群近親繁殖存活難 竹南環保公園牧野風情成絕響

2019-07-27 21:00 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗縣竹南鎮垃圾衛生掩埋場第一期封場復育的「環保公園」，十多年前引進飼養6對巴貝多黑肚綿羊及台灣黑山羊，且一度繁衍成群，為公園增添牧場風情，但因近親繁殖等不利因素，羊隻死亡率增加，最近鎮公所已將僅存的17隻黑山羊全數送給苗栗農工，環保公園牧野風情成絕響。

竹南垃圾場一期場區1996年封場植栽，3年後並完成環保公園步道、涼亭、兒童遊樂器材等設施，鎮公所2002年前後還開闢「牧野區」引進巴貝多綿羊、黑山羊飼養，為公園增添特殊景致。

竹南鎮公所清潔隊指出，當年會飼養山羊、綿羊，除了想增添環保公園特色，也是希望牠們幫忙吃草，「借助」羊群力量解決公園雜草生長快速的困擾，引進的6對山羊、綿羊都是1公5母，其中巴貝多綿羊是早年巴貝多共和國贈送台灣的品種，由畜產試驗推廣，鎮公所還專程派員到恆春去挑羊。

清潔隊人員說，山羊、綿羊引進後快速繁衍成群，幾年後就多達四、五十隻，農業課還得請獸醫去閹割，但可能近親繁殖，巴貝多綿羊後來死亡率偏高，數量愈來愈少，台灣黑山羊生存能力好一點，但數量也漸減，到今年僅餘10餘隻。

清潔隊表示，蜆仔溝滯洪池工程將開挖，挖出的地底垃圾將暫置一期復育場區，鎮公所並規畫未來將一期場區活化再利用，因此決定將僅存的這批黑山羊都送走，先前也聯繫過一些學術單位是否願收養，上月間全數都送交苗栗農工。