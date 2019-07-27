親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

艾成願為王瞳「捨命犧牲」 無性情侶等結婚「上天堂」

台大教授以自身教訓為例：有申報才叫超買 否則就是走私

影／羊群近親繁殖存活難 竹南環保公園牧野風情成絕響

2019-07-27 21:00聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

苗栗縣竹南鎮垃圾衛生掩埋場第一期封場復育的「環保公園」，十多年前引進飼養6對巴貝多黑肚綿羊及台灣黑山羊，且一度繁衍成群，為公園增添牧場風情，但因近親繁殖等不利因素，羊隻死亡率增加，最近鎮公所已將僅存的17隻黑山羊全數送給苗栗農工，環保公園牧野風情成絕響。

竹南垃圾場一期場區1996年封場植栽，3年後並完成環保公園步道、涼亭、兒童遊樂器材等設施，鎮公所2002年前後還開闢「牧野區」引進巴貝多綿羊、黑山羊飼養，為公園增添特殊景致。

竹南鎮公所清潔隊指出，當年會飼養山羊、綿羊，除了想增添環保公園特色，也是希望牠們幫忙吃草，「借助」羊群力量解決公園雜草生長快速的困擾，引進的6對山羊、綿羊都是1公5母，其中巴貝多綿羊是早年巴貝多共和國贈送台灣的品種，由畜產試驗推廣，鎮公所還專程派員到恆春去挑羊。

清潔隊人員說，山羊、綿羊引進後快速繁衍成群，幾年後就多達四、五十隻，農業課還得請獸醫去閹割，但可能近親繁殖，巴貝多綿羊後來死亡率偏高，數量愈來愈少，台灣黑山羊生存能力好一點，但數量也漸減，到今年僅餘10餘隻。

清潔隊表示，蜆仔溝滯洪池工程將開挖，挖出的地底垃圾將暫置一期復育場區，鎮公所並規畫未來將一期場區活化再利用，因此決定將僅存的這批黑山羊都送走，先前也聯繫過一些學術單位是否願收養，上月間全數都送交苗栗農工。

苗農畜產保健科有小型牛、羊畜牧場，暑期也有學生輪值餵養，竹南送來的黑山羊大多數是成年的公羊，遷居後，看起來對新環境適應得還不錯。

竹南鎮立衛生掩埋場第一期復育的環保公園，過去飼養成群巴貝多綿羊、台灣黑山羊，如今...
竹南鎮立衛生掩埋場第一期復育的環保公園，過去飼養成群巴貝多綿羊、台灣黑山羊，如今「牧野風情」已成絕響。圖／報系資料照
分享
竹南鎮垃圾掩埋場環保公園僅存的十餘隻台灣黑山羊，鎮公所最近都已送給苗栗農工畜產保...
竹南鎮垃圾掩埋場環保公園僅存的十餘隻台灣黑山羊，鎮公所最近都已送給苗栗農工畜產保健科。記者胡蓬生／攝影
分享
竹南垃圾衛生掩埋場第1期復育打造的環保公園，過去飼養成群巴貝多綿羊、台灣黑山羊，...
竹南垃圾衛生掩埋場第1期復育打造的環保公園，過去飼養成群巴貝多綿羊、台灣黑山羊，如今「牧野風情」已成絕響。圖／報系資料照
分享
竹南鎮立衛生掩埋場第一期復育的環保公園，過去飼養成群巴貝多綿羊、台灣黑山羊，如今...
竹南鎮立衛生掩埋場第一期復育的環保公園，過去飼養成群巴貝多綿羊、台灣黑山羊，如今「牧野風情」已成絕響。圖／報系資料照
分享
竹南鎮垃圾掩埋場環保公園僅存的十餘隻台灣黑山羊，鎮公所最近都已送給苗栗農工畜產保...
竹南鎮垃圾掩埋場環保公園僅存的十餘隻台灣黑山羊，鎮公所最近都已送給苗栗農工畜產保健科。記者胡蓬生／攝影
分享

死亡率牧場苗栗縣
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

桃園規畫3處區間測速 西濱這裡最快9月開拍

2019-07-27 18:49

拍美照都避不開電線 竹市推舊城區43路口纜線地下化

2019-07-27 17:10

影╱資源共享 大家來尋寶 讓物品再利用延續價值

2019-07-27 16:21

家長注意！2至4歲幼兒育兒津貼 竹縣近2萬幼兒受惠

2019-07-27 12:22

桃園人注意！北區8月12日停水 最久36小時

2019-07-27 09:20

影／苗栗召募「智慧大富翁」 數位闖關拚健康減重

2019-07-27 00:00

部落山水輕旅行 原鄉深度體驗

2019-07-26 23:57

台電志工募款 修復獨老住屋

2019-07-26 23:49

苗縣衛生局召募大富翁 減重抽獎

2019-07-26 23:42

高齡化需求增 竹市取消電梯稅

2019-07-26 23:34

桃園上半年泳池抽檢 1成4不合格

2019-07-26 22:59

影／桃園大溪普濟堂關公生 老城街區宛如不夜城

2019-07-26 22:26

縣定古蹟新埔潘屋修復辦上梁典禮 預計明年2月完工

2019-07-26 16:25

苗縣台電員工服務時看到需要 組「台電咁仔店」志工團

2019-07-26 16:24

影／台電志工募款 圓奶奶修復「愛的小屋」願望

2019-07-26 15:50

影／遠離城市喧囂 桃園部落山水輕旅行開跑

2019-07-26 15:28

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

桃園人注意！北區8月12日停水 最久36小時

2019-07-27 09:20

基隆鎖管季登場！鎖管免費吃 200秒煙火點亮夜空

2019-07-27 07:45

影／「燈塔懸日」台灣最北奇景 絕美角度每年僅20天

2019-07-27 08:24

嘉義市深夜區域大停電 竟是大蛇爬電桿惹禍

2019-07-27 11:15

開敞篷車進雪隧塞車中 網友：40度熱浪車主怎麼呼吸

2019-07-27 16:04

家長注意！2至4歲幼兒育兒津貼 竹縣近2萬幼兒受惠

2019-07-27 12:22

影／太麻里曙光光雕音樂會 美得讓3.5萬遊客讚爆

2019-07-27 09:28

「來自台灣我驕傲」 大學生扛國旗走西班牙朝聖之路

2019-07-27 13:42

影／桃園大溪普濟堂關公生 老城街區宛如不夜城

2019-07-26 22:26

國民黨金門立委提名難產？ 林芳旋：全代會後開放登記

2019-07-27 14:01

台中捷運班表試車順利 朝2020年底通車邁進

2019-07-27 11:33

北漂就博會現場冷清 高市勞工局：首次舉辦場地不熟悉

2019-07-27 18:21

高市議員批正興里淹水是人禍 水利局說原由

2019-07-27 11:54

國民黨新北立委第4選區民調 市議員陳明義勝出

2019-07-27 10:53

影／小台灣黑熊緊急救援 林管處將現地讓熊媽媽帶回

2019-07-27 16:26

影／苗栗召募「智慧大富翁」 數位闖關拚健康減重

2019-07-27 00:00

廖國棟參加部落豐年祭遇火警 立委變身打火兄弟

2019-07-27 12:00

拍美照都避不開電線 竹市推舊城區43路口纜線地下化

2019-07-27 17:10

影╱藍拱他選嘉縣立委 林國慶：人民不希望陳明文繼續做

2019-07-27 19:33

桃園規畫3處區間測速 西濱這裡最快9月開拍

2019-07-27 18:49

影╱惡劣！台大畢芒果農賴永坤遭盜圖 賣劣質芒果乾

2019-07-27 19:28

違停、未打方向燈… 北市交通檢舉大增44%

2019-07-26 23:20

關子嶺火王爺祭拉山車 仲夏旅遊五部曲這樣玩

2019-07-27 07:47

透過家扶愛上台灣 2吉爾吉斯青年樂當台灣大學生

2019-07-27 16:53

崁頂焚化爐拒當放牛班學生 奪自主改善最佳進步獎

2019-07-27 10:21

當地人也禁？ 小琉球潮間帶管制卡關

2019-07-26 23:23

士林夜市現切水果 走平價路線不秤重販賣

2019-07-26 20:56

影╱高雄綠委劉世芳 邀廣德家香蕉煎餅來左楠

2019-07-27 16:23

環狀線列車檢測 爆手搥面板模擬線路跳脫

2019-07-26 23:39

影╱雷神索爾發威！嘉義午後風雲變色烏雲密布轟雷降雨

2019-07-27 16:10

八卦山未婚聯誼 今晚幸福鵲橋看銀河

2019-07-27 00:05

慶關聖帝君聖誕 金瓜石關公節 連擲6筊送金龜

2019-07-26 22:56

心繫麥寮故鄉感謝媽祖庇佑 旅行社董座徒步謁祖進香

2019-07-27 13:34

太熱啦！立委黃國書成立服務處 支持者熱中暑送醫

2019-07-27 12:47

混出東區新風貌 封街辦音樂會

2019-07-27 17:29

成大前校長黃煌煇病逝 享壽72歲

2019-07-26 23:29

機械變山水 人文遠雄機械山水展另有風味

2019-07-27 11:57

台南市表揚56位模範父親 兩位是百歲人瑞

2019-07-27 12:35

日月潭水訓中心簡陋 2監委現勘驚訝

2019-07-27 00:22

好美里彩繪村新版白雪公主亮相 遊客：像神力女超人

2019-07-27 09:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top