桃園規畫3處區間測速 西濱這裡最快9月開拍

2019-07-27 18:49 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



雙北等縣市陸續推動區間測速設備，以防用路人開快車惹禍，桃園市交通警察大隊拍板將在台61線西濱快速道路的觀音至新屋路段，首度引進區間測速設備，該路段速限90公里，執法路段5.28公里，通過時間不得少於3分30秒，最快9月上路，市府交通局也正規畫2處易肇事路段建置，今年底前桃園將有3處區間測速執法，呼籲用路人共同維護行車安全。

目前桃園轄內建置120桿、124處固定式測速照相設備，一年測照開單逾10萬件，固定式速速照相以點判斷是否超速，用路人熟悉測桿後，往往懂得放慢車速，待通過後反而加速通行，至於創新的區間平均速率科技執法系統，則可拉長測速區間，數公里到十多公里皆可，用路人通過此段區間，必須維持在一定車輛速度，用路人不敢違規，也可降低事故比率。

桃園市交通警察大隊爭取經費，經評估確定在往返車速快的台61線觀音、新屋路段，分別為北上52.430公里處到47.150公里處，與南下47.250公里處到52.530公里處，在起訖處的指標門架設置可辨識車牌的8支測速錄影設備，科技執法「零死角」，最快9月開始測照取締。

交大執法組長連國豐說，一般固定式測速照相桿依施工難易度，造價約在150到250萬元之間，區間測速設備要價600萬元，該執法路段為西濱快速道路，違規超速行駛快速道路比照高速公路罰則，一張紅單3千元起跳，但強調測照非以開罰為目的，仍盼用路人守規駕駛。