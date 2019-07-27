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桃園電影生活節 馬祖新村搖擺音樂市集開幕

2019-07-27 18:38聯合報 記者張弘昌╱即時報導

第2屆桃園電影生活節，今天起到8月31日在中壢馬祖新村文創園區登場，今年主題為搖擺象限，放映台灣獨立音樂、配樂大師、台灣流行樂及搖滾巨星等電影專題，今下午搖擺音樂市集，在修舊如舊的眷村房舍內，設二手市集供遊客挖寶，安排歌者演唱及設文創商品、咖啡美食等攤位。

中壢馬祖新村眷舍，市府文化局以修舊如舊方式整修，屋舍保存原有屋舍房間、廚房及客廳格局擺設，融合隔鄰光影文化城規畫為文創園區。邁入第2年桃園電影生活節，將放映以音樂為主題電影，包括台灣早期經典七匹狼、遊俠兒，今年奧斯卡大贏家波西米亞狂想曲；台灣電影配樂家侯志堅與導演蕭雅全電影配樂講座，讓大家充分體驗多元的音樂與電影元素。

昨天下午首場眷村搖擺音樂市集，邀請金曲獎最佳客語專輯入圍葉鈺渟，桃園在地音樂工作者許弘霖、陳郁夫、五五身樂團現場演唱，並與voice大觀園古著古物市集合作，帶給大家一個懷舊的午後時光。活動期間逢假日，均安排音樂會、電影欣賞及講座。

8月17日（周六）晚間6點，將舉辦經典音樂電影「搭錯車」眷村戶外電影院，邀請現場觀眾一同高歌。8月24日（周六)晚上6點，邀請到金馬獎電影配樂大師林強與DJ Point，以電影音樂為主題，舉辦夏夜電音派對，帶給大家一個不一樣的夏天。

第2屆桃園電影生活節，今天在中壢馬祖新村文創園區登場，今年活動主題為「搖擺象限」...
第2屆桃園電影生活節，今天在中壢馬祖新村文創園區登場，今年活動主題為「搖擺象限」介紹音樂類型電影及配樂，假日安排戶外音樂演出及文創市集。記者張弘昌／攝影
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第2屆桃園電影生活節，今天在中壢馬祖新村文創園區登場，今年活動主題為「搖擺象限」...
第2屆桃園電影生活節，今天在中壢馬祖新村文創園區登場，今年活動主題為「搖擺象限」介紹音樂類型電影及配樂，假日安排戶外音樂演出及文創市集。記者張弘昌／攝影
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電影文創眷村
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