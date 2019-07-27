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拍美照都避不開電線 竹市推舊城區43路口纜線地下化

2019-07-27 17:10聯合報 記者黃瑞典╱即時報導

新竹市政府爭取前瞻基礎建設計畫補助，將斥資1.8億元針對經國、東大、西大及中華路包圍的舊城區範圍內12條幹道的43個路口，進行天空纜線地下化，並將交通號誌、標誌與路燈整併共桿，美化城市景觀，改善人行空間，避免纜線垂落衍生意外，預計10月底前動工，明年11月底前完工。

本月10日新竹縣1名大學生騎機車行經新竹縣鳳岡大橋前路段，被垂落的電纜線勾到胸口人向後翻摔車，傷重不治，今年5月間台中大甲地區也發生男子騎機車經積水路段，慘遭掉落的高壓電線電擊傷重不治，電纜線垂落、掉落衍生的意外頻傳。

新竹市府交通處指出，以往也曾發生多起吊車、貨車勾到纜線扯斷電纜、電桿的意外，尤其新竹地區秋冬季節九絳風大，颱風來襲時都容易造成電纜線垂落，影響安全，另外，市區天空纜線密布，也影響市容景觀，「拍照都避不掉電線」。

交通處指出，市府近年積極推動城市美學，選定經國、東大、西大、中華路所包圍的舊城區範圍內12條幹道的43路口進行纜線地下化，目前這些路口的纜線凌亂、下垂，將來全部下到地下管溝。

另外，路口號誌燈桿、路燈桿分立，占用分隔島空間，且交通標誌牌位置形式不一，顯得雜亂，將比照竹光路將路口交通號誌、標誌與路燈桿整併共桿，完成後可以改善路口景觀，天際線得以清楚看到整條道路的天空，讓整個都市景觀變得非常清爽。

交通處指出，也將針對路口人行等待空間、中央分隔島庇護島、行人穿越道退縮等保護行人措施加以規畫，施工期間會依交通狀況妥善安排，讓施工能夠順利完成，盡量不影響市民作息。

新竹市經國、中正路口號誌桿、路燈桿分立，纜線密布顯得凌亂，市府將進行纜線地下及號...
新竹市經國、中正路口號誌桿、路燈桿分立，纜線密布顯得凌亂，市府將進行纜線地下及號誌、路燈整併共桿，美化市容景觀。記者黃瑞典／攝影
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新竹市都城隍廟周邊道路纜線密布，市府將進行纜線地下化美化市容景觀。記者黃瑞典／攝...
新竹市都城隍廟周邊道路纜線密布，市府將進行纜線地下化美化市容景觀。記者黃瑞典／攝影
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新竹市竹光路沿線路口交通號誌、標誌與路燈共桿，纜線地下化，美化市容景觀。記者黃瑞...
新竹市竹光路沿線路口交通號誌、標誌與路燈共桿，纜線地下化，美化市容景觀。記者黃瑞典／攝影
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