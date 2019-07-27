資源共享 大家來尋寶 讓物品再利用延續價值

2019-07-27 16:21 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



苗栗縣社會福利促進協會今在苗栗市東嶽府舉辦資源共享日，不少民眾熱心來當志工，協助將募集的物資分類，分類後看到喜歡、有需要可以當場帶走，募集物資各式各樣，電器用品、文具、生活用品、衣服等，分類好後「大家來尋寶」。協會總幹事周欣儀說，日後會每3個月舉辦一次，現也持續募集物資，讓物品充分利用，延續價值。

66歲涂阿嬤在LINE群組看到「資源共享」活動，將家中小朋友沒有穿過的衣服，整理後拿來捐贈，涂阿嬤帶著11歲的孫女一起來幫忙，涂阿嬤選了一個行李袋，孫女則是開心拿到全新玩偶。涂阿嬤說，將家裡多餘東西拿出來，跟大家分享，活動很有意義，

從通霄來的黃日春說，剛好家裡有缺東西，二手物品可以回收再利用，選了鞋架、椅子、桌子，還有組合書架，跟一些童書。把家裡不用的東西捐出來，讓需要的人帶回去。

參與的陳媽媽育有2歲、4歲的小孩，她說，小朋友大很快，很多人把用不到衣服回收，但回收不見得需要的會拿到，透過資源共享，省錢，也讓物品延續生命。

苗栗縣社會福利促進協會理事長梅雯霞說，很多人會直接將物資送到社福團體，但有時也因物資太多，讓社福團體不堪負荷。藉由資源共享，鄉親付出時間，來當志工幫忙將募集物資分類，分裝好後，社福團體、個案家庭若有需要，也可以來協會挑選所需要的用品。

梅雯霞說，資源共享，珍惜地球資源，大家先將物品分類，有些電器用品，豆漿機、麵包機、平底鍋，比較熱門的物品，有很多人想要時，就用猜拳、擲筊方式，增添趣味，還有許多人問「下次什麼時候舉辦？」