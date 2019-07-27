家長注意！2至4歲幼兒育兒津貼 竹縣近2萬幼兒受惠

2019-07-27 12:22 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



行政院推動「我國少子女化對策計畫」，自今年8月1日起擴大發放2至4歲幼兒育兒津貼，每名幼生每月可請領2500元，第三胎以上幼兒每月再加發1000元，預計竹縣將有近2萬名幼兒受惠。記者陳斯穎／攝影 分享 facebook 年輕家長注意！新竹縣政府表示，為減輕家長負擔並因應少子女現象，行政院推動「我國少子女化對策計畫」，自今年8月1日起擴大發放2至4歲幼兒育兒津貼，每名幼生每月可請領2500元，第三胎以上幼兒每月再加發1000元，預計竹縣將有近2萬名幼兒受惠。

新竹縣幼兒只要年齡滿2歲至當學年度9月1日前未滿5歲之幼兒，且父母雙方或監護人最近年度經稅捐稽徵機關核定之綜合所得稅稅率均未達20%；未正在領取照顧該名幼兒的育嬰留職停薪津貼；幼兒未就讀公共化幼兒園（公立幼兒園、非營利幼兒園、社區（部落）互助教保服務中心及特教學校）或準公共幼兒園；未經政府公費安置收容者，皆可由父母雙方（或監護人/實際照顧者）填具申請表，並檢附相關佐證文件，至幼兒戶籍所在地的的鄉（鎮、市）公所提出2至4歲幼兒育兒津貼申請。

為便利民眾申請及減少等待時間，從8月1日起至9月30日止至幼兒戶籍所在地的鄉（鎮、市）公所提出申請者，可溯及今年8月起開始發放2至4歲育兒津貼。

縣長楊文科表示，為達成「鼓勵生育、協助照顧」的目標，今年1月1日起，縣府提高「新生兒營養補助」，補助第1胎1萬元、第2胎2萬元、第3胎5萬元、雙胞胎3萬元、三胞胎10萬元；加上中央的2至4歲育兒津貼，一定能夠讓青年人願意成家立業、結婚生子。

此外，新竹縣除8月即將開學的竹東自強、新豐非營利幼兒園，竹北市有兩所非營利幼兒園正在興建中，預計未來可招收約600位學童，未來也將持續利用現有學校空間增加公立及非營利幼兒園，以提升新竹縣教保服務供應量，減輕家長負擔。