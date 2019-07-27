桃園人注意！北區8月12日停水 最久36小時

2019-07-27 09:20 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



為配合自來水公司北區工程處辦理大湳場內送龜山系統-1200mm管線銜接等工程，台灣自來水公司第二區管理處停水近日發布停水公告，8月12日早上8點起，桃園北區的桃園、蘆竹、八德與龜山區轄內多里將停水，為期14到36小時不等，由於龜山大坑、大崗、長庚、文青、楓樹與樂善里將停水1天半，自來水公司也設置5處臨時供水站，讓龜山居民能就近取水。

此次停水區域範圍大，停水時間也不一；桃園區多里以停水14小時為主，從8月12日早上8點起停水至當天晚上10點，區域包含：桃園區文化里、文明里、武陵里、長美里、民生里、永興里、永安里、東埔里、東門里、長安里、中埔里、西埔里、西門里、中和里、文昌里、新埔里、中山里、慈文里、西湖里、南門里、南華里、玉山里、中成里、中正里、北門里、光興里、朝陽里、中興里、信光里、中寧里、同安里、莊敬里、文中里、泰山里、中路里、中德里、自強里、中信里、長德里、中平里、中原里、中泰里、南埔里、寶慶里、北埔里、中聖里、同德里、明德里、寶安里、瑞慶里、大樹里、福元里、龍安里、龍鳳里、龍岡里。

另八德與龜山區，分別為八德區陸光里、大成里、大同里、大智里、大正里、大福里、大宏里、大慶里、廣隆里、茄苳里、高明里、高城里、大勇里、永豐里、廣興里、大榮里；龜山區南美里。

蘆竹區：內厝里、福昌里、海湖里、山腳里、蘆興里、南興里、錦中里、長壽里、營盤里、蘆竹里、錦興里、興榮里、瓦窯里、南榮里、吉祥里、南崁里、福興里、福祿里、順興里、山鼻里、營福里、坑口里、五福里、羊稠里、富竹里、中山里、外社里、正興里、坑子里（山林路二段、草子崎路）、濱海里、長興里。

另，蘆竹區坑子里（貓尾崎、臥龍崗、赤塗路、赤塗一路、八德一路、八德二路、山林路三段、寶順街、孔明路）停水時間為從8月12日早上8點至8月13日早上8點止，共計24小時。

龜山區嶺頂里、新嶺里、龍壽里、大同里、舊路里、陸光里、新路里、新興里、幸福里、山福里、山頂里、山德里、福源里、兔坑里、精忠里、龜山里、楓福里、大湖里、大華里、文化里、南上里、中興里、公西里，從8月12日早上8點停水至隔天下午2點，共30小時。

至於龜山區大坑里、大崗里、長庚里、文青里、楓樹里、樂善里共6個里停水最久，將從8月12日早上8點停水至隔天8月13日晚上8點止，共計36小時，台水公司將在龜山區文青路文學路口、光峰路2號（龜山服務所）、大華里大華公園、萬壽路二段1433號與長庚醫護社區5處設置臨時供水站。