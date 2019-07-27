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影／苗栗召募「智慧大富翁」 數位闖關拚健康減重

2019-07-27 00:00聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

苗栗縣向中央爭取「建構智慧健康城市」計畫，率先全台在頭份、苗栗市打造智慧衛生所並辦理「智慧大富翁」會員召募，18至64歲縣民、BMI身體質量指數24以上可報名參加，透過智慧飲食、科技運動課程、上傳健康資料等方式積點兌換免費商品，完成闖關任務還有機會參加抽獎。

縣衛生局指出，苗栗向國民健康署爭取競爭型計畫，獲4800萬元4年期補助經費，率先將頭份、苗栗兩地衛生所打造成「智慧衛生所」，今年先規畫推出「智慧大富翁」會員募集，運用資訊及通訊科技，將健康促進服務智慧化。

衛生局長張蕊仙表示，縣內已陸續建置智慧衛生所、智慧步道、智慧梯間、健康柑仔店、智慧運動APP、智慧活動簽到、蔬果鬧鐘等設計，民眾藉由電子手環、扣環、手機、電腦等載體，自動紀錄及上傳健康行為、身高、體重、腰圍等數據，量身打造個人化健康資訊，達到「健康體重自主管理」目標。

副縣長鄧桂菊上午率員在苗栗市衛生所宣布「智慧大富翁」開始召募會員，強生運動科技、恆耀健康科技2家公司也各捐贈價值逾33萬元的運動器材，提供後續場域擴充使用及作為抽獎獎品；此外，苗栗山城體能空間、MAX健身俱樂部頭份店也提供集點兌換體驗時數、苗栗市公所協助建置智慧步道，都獲頒感謝狀。

苗栗縣衛生局保健科指出，民眾可掃描QR Code加入官方LINE@及填答問卷成為會員，參加各項智慧課程後上傳個人健康資料、觀看數位影片、點閱健康教材等積點，可用點數兌換網站內免費商品及享有「健康柑仔店」商品折扣，完成闖關且BMI值24以下者還可參加抽獎，有機會獲各類健身器材等獎項，詳情可上官網http://www.smarthealth.org.tw/，洽詢專線(037）558570。

苗栗縣打造智慧健康城市，今天宣布開始召募「智慧大富翁」會員，18至64歲縣民、B...
苗栗縣打造智慧健康城市，今天宣布開始召募「智慧大富翁」會員，18至64歲縣民、BMI指數24以上者可報名，透過集點兌換免費商品及抽獎活動。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣打造智慧健康城市，今天宣布開始召募「智慧大富翁」會員，18至64歲縣民、B...
苗栗縣打造智慧健康城市，今天宣布開始召募「智慧大富翁」會員，18至64歲縣民、BMI指數24以上者可報名，透過集點兌換免費商品及抽獎活動。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣打造智慧健康城市，今天宣布召募「智慧大富翁」會員，18至64歲縣民、BMI...
苗栗縣打造智慧健康城市，今天宣布召募「智慧大富翁」會員，18至64歲縣民、BMI指數24以上者可報名，透過集點兌換免費商品及抽獎活動。記者胡蓬生／攝影
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