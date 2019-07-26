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影／桃園大溪普濟堂關公生 老城街區宛如不夜城

2019-07-26 22:26聯合報 記者張弘昌╱即時報導

桃園大溪普濟堂關公誕辰，舉行祝壽大典後，今天上午7時關帝聖君神轎由各社頭引領出發，到信仰圈各村落車隊遶境，下午2時從四面八方返大溪老城區集合，再整隊以步行方式遶境大溪老街街區，直到深夜返普濟堂。大溪老街萬頭攢動、熱鬧凡非，彿彿是第二個過年的不夜城。

大溪區普濟堂恭祝關聖帝君1860周年誕辰，舉行廟會祝壽慶典及遶境祈福活動，這項傳承百年北台灣最大的關公生廟會慶典，桃園市府與大溪區居民，籌劃一連3周的大溪大禧系列慶典活動。

桃園市市長鄭文燦，今天也親臨（農曆6月24日）午夜子夜祝壽大典與起轎遶境儀式。為慶祝關聖帝君誕辰，普濟堂一連2天舉行祝壽活動，匯集約31個在地社頭參與，吸引上萬名信眾參加，祈求桃園家戶平安、建設大發展。

農曆6月24日是關聖帝君聖誕，已成為大溪人的第二個過年，普濟堂的遶境活動更是百年文化，傳承神將、陣頭及許多民俗藝術。大溪警分局今年也協調各陣頭相互約束，加強維持交通秩序，讓慶典更加順利。

今天傍晚遶境陣頭，依序沿著大溪街區擺好陣式，逐一前往普濟堂及社頭館等香案參拜。大溪普濟堂前廣場熱鬧滾滾，人潮跟著大仙尪、將軍及北管等頭社及陣頭隊伍湧入。

在大太陽高溫下，神將隨行人員，不停替扛著笨重神器者揙風及噴清涼水霧，有的神將暫放路中央，人躲到陰涼處等候休息，吸引遊客到矮了半截大神將前看個仔細，拍照留念。

桃園大溪普濟堂關公生慶典，街頭遶境熱鬧滾滾。記者張弘昌／攝影
桃園大溪普濟堂關公生慶典，街頭遶境熱鬧滾滾。記者張弘昌／攝影
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桃園大溪普濟堂慶祝關公生遶境，為傳承百年的大溪大拜拜廟會慶典，參與遶境的31個社...
桃園大溪普濟堂慶祝關公生遶境，為傳承百年的大溪大拜拜廟會慶典，參與遶境的31個社頭隊伍，下午集結大溪老街等候遶境，擺出陣式供遊客觀看及拍照。記者張弘昌／攝影
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桃園大溪普濟堂關公生慶典，街頭遶境熱鬧滾滾。記者張弘昌／攝影
桃園大溪普濟堂關公生慶典，街頭遶境熱鬧滾滾。記者張弘昌／攝影
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桃園大溪普濟堂慶祝關公生遶境，為傳承百年的大溪大拜拜廟會慶典，參與遶境的31個社...
桃園大溪普濟堂慶祝關公生遶境，為傳承百年的大溪大拜拜廟會慶典，參與遶境的31個社頭隊伍，下午集結大溪老街等候遶境，擺出陣式供遊客觀看及拍照。記者張弘昌／攝影
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桃園大溪普濟堂慶祝關公生遶境，為傳承百年的大溪大拜拜廟會慶典，參與遶境的31個社...
桃園大溪普濟堂慶祝關公生遶境，為傳承百年的大溪大拜拜廟會慶典，參與遶境的31個社頭隊伍，下午集結大溪老街等候遶境，擺出陣式供遊客觀看及拍照。記者張弘昌／攝影
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桃園大溪普濟堂關公生慶典，街頭遶境熱鬧滾滾，老街區宛如不夜城。記者張弘昌／攝影
桃園大溪普濟堂關公生慶典，街頭遶境熱鬧滾滾，老街區宛如不夜城。記者張弘昌／攝影
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桃園大溪普濟堂慶祝關公生遶境，為傳承百年的大溪大拜拜廟會慶典，參與遶境的31個社頭隊伍，下午集結大溪老街等候遶境，擺出陣式供遊客觀看及拍照。記者張弘昌／攝影
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桃園大溪普濟堂關公生慶典，街頭遶境熱鬧滾滾，老街區宛如不夜城。記者張弘昌／攝影
桃園大溪普濟堂關公生慶典，街頭遶境熱鬧滾滾，老街區宛如不夜城。記者張弘昌／攝影
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桃園大溪普濟堂關公生慶典，街頭遶境熱鬧滾滾。記者張弘昌／攝影
桃園大溪普濟堂關公生慶典，街頭遶境熱鬧滾滾。記者張弘昌／攝影
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遶境大溪老街關公
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