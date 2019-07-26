卓蘭水果季水果禮盒買一送一還可抽沖繩來回機票

2019-07-26 21:43 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



受今年氣候影響，苗栗縣卓蘭鎮的高接梨、葡萄都減產，雖然量少但重質。卓蘭鎮有水果王國之稱，2019卓蘭水果季展售在8月10日星期六在卓蘭鎮獅子會館熱鬧登場，現場有水果禮盒限量買一送一，還有沖繩來回雙人行機票大獎等你來抽，邀請大家在螢光音樂下歡度盛夏時光。

苗栗縣卓蘭鎮農會推廣部主任蘇春蓮說，卓蘭鎮的水果以高接梨、葡萄為大宗，高接梨種植面積900多公頃，是全台第二大高接梨產區，今年因氣候異常影響，3月時高接梨生長時沒有雨水，葉片生長比較慢，5月時雨又下太多，今年梨的產量減少，顆粒較小，高接梨產量約減少2成，甜度不變。

蘇春蓮說，卓蘭種植葡萄面積470多公頃，5月因連續梅雨影響，露菌病影響葉片、根系受損，整個園泡水嚴重。葡萄產量減少約4成，政府也有相關補救措施，包括低利貸款，現金救助，減少農民的損失。

蘇春蓮說，卓蘭的葡萄一年有兩季，夏季7、8月。冬天12月到隔年1月，夏季葡萄甜度較高。除了葡萄、高接梨，卓蘭盛產柑橘、楊桃，四項水果在卓蘭有四大金剛之稱。

苗縣府與卓蘭鎮公所舉辦2019卓蘭水果季促銷暨展售活動，此次活動將卓蘭的水果融入客家料理，變成消暑甜品「水果三角圓」，也將在8月10 日當天製作1000份給民眾免費品嘗。