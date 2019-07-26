桃園市政府最美辦公廳舍在這 大片植生牆注入綠意

2019-07-26 19:30 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園市政府最美辦公廳舍在這！桃園市政府新聞處、住宅發展處近月相繼翻新、搬新家，辦公空間煥然一新，各有特色，新聞處打通既有格局，裝潢走工業風，巧妙運用新聞處出版「桃園誌」妝點，提升辦公空間美學質感，住宅發展處則進駐中路二號社會住宅，五層樓辦公空間經過整體規畫，最大亮點是二到三樓的大片植生牆，替辦公室注入盎然綠意。

桃園市新聞處位於市府大樓後棟2樓，原有辦公空間狹窄侷促，經打通隔壁既有記者室後，全面大翻新，由建築師許維蓉操刀，設計主軸訴求「減法思考、材質相乘」、「打開牆面、空間共享」，辦公室依空間需求，分為開放的展示空間、半開放的大辦公室與私密的獨立辦公室及會議室，三層次規畫減少迂迴曲折動線，空間分配也更為俐落簡潔。

最讓洽公者為之驚艷的是新聞處入口的公共空間，可彈性作為多功能展示及活動舉辦空間，該場域以莫蘭迪色調藍灰色點綴牆面，並以新聞處出版的「桃園誌」為展示主題，多期封面成為懸掛畫作，讓來訪者能細細品嚐，一旁的展示與閱覽區，也將歷來發行的桃園誌公開展出，一旁也擺放新聞處當家的吉祥物丫桃、園哥吉祥物公仔等，展現行銷成果。

最近才剛搬進桃園市首間社宅中路二號的住宅發展處廳舍也很有亮點，住發處進駐社宅專屬的辦公棟，5層樓建物獨立使用，不與後方住宅棟連通，5層樓建物1樓主要由住宅服務科辦公使用，該科主要受理申辦住宅補貼，來訪洽公民眾多。

2樓以上為住宅規畫科、住宅開發科、都市更新科等科室，都市發展局長盧維屏也有巧思設計，在2、3樓處設計一面大面積的植生牆，有自動澆灌系統，不須人工澆灌，下方則有集水盤收集，植生牆面旁則為2樓通往3樓的室內樓梯，員工往返通行時，就能感受到自然綠意，心境也能更為心曠神怡。