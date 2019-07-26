打通自行車道竹東到二重 新竹未來可望從海騎到山

2019-07-26 17:43 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



愛騎自行車的民眾注意！新竹縣政府向教育部爭取經費，進行頭前溪南岸經典自行車道，二重埔接竹東河濱公園段工程，今天動工，預計明年5月30日完工，打通後，民眾從南寮17公里海岸線再騎17公里多，就可從竹東河濱公園接台三線，一次飽覽海洋、河畔、山巒及150公頃河濱公園的景緻。

交旅處表示，縣府在102年向教育部體育署爭取1875萬元，施做中正橋下至竹東二重埔段沿台68線快速道路南岸的自行車路網，可惜從二重埔延伸竹東河濱生態公園段，因受限於地形坡降高及河川防洪等地理環境因素，未規劃施設自行車道，車友只能繞經竹東鎮中興路二段市區道路進入河濱公園路線替代，但因人車較多，減少了民眾騎乘的意願。

為讓民眾有更安全便利的騎車體驗，縣府在107年度再向教育部爭取經費，教育部體育署同意補助5600萬元，縣府自籌2400萬元。利用頭前溪河濱土地以及快速道路台68號高架橋下空間，規劃施工打通南岸自行車道的瓶頸路段，打通後可串連台3線竹東鎮端到新竹市台1線，南行將可延伸至新竹市17公里海岸線，未來將是縣、市合作發展觀光重要的經典東西向自行車慢遊休閒軸帶。