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日本百年品牌東客麵包 首度進駐新竹

2019-07-26 17:39聯合報 記者王駿杰╱即時報導

來自日本百年品牌DONQ東客麵包今攜手旗下知名可頌品牌Mini One進駐遠東SOGO百貨新竹BIG CITY館，強調全程現場製作，日式製程歐式口味的東客麵包來台深耕28年，現在終於與大新竹地區民眾見面。

東客麵包的經典商品有法國麵包、布里歐類麵包、丹麥類麵包、可頌類麵包系列等，其中，人氣商品「葡萄形麵包」使用美國加州葡萄乾浸漬萊姆酒所製，廣受各年齡層民眾喜愛；「明太子法國麵包」，使用的明太子醬是以珍貴的鱈魚卵用鹽、辣椒醃製而成，經特別處理，搭配東客道地的法國麵包，成為買氣很高的商品。

而「海鹽奶油脆皮」則使用法國布列塔尼地區所生產的的頂級天然海鹽-Sel de Guerande製成海鹽奶油，塗在脆皮麵包上，呈現完美風味；「暖心熔岩起士麵包」內餡則有特製的起士餡，再加入乳酪丁，和澳洲馬自拉乳酪，融合成柔軟的熔岩起士麵包。

Mini One 承續東客麵包追求道地原味的專業技術及法式風味，提供小巧卻道地的4款現烤可頌，以「Daily Picnic Stand 」為品牌宗旨，期望為民眾在日常生活帶來「稍作停留、短暫休息、放輕鬆、創造小小喜悅」的快樂時光，不論是獨自一人的輕鬆時光、夫妻一起悠閒渡過的午茶時間或與家人共享的假日早午餐，都是享用Mini One美味小可頌的美好時光。

OGO百貨BIG CITY館指出，7月27日至28日憑SOGO百貨BIG CITY館當日不限金額發票至Mini One消費滿200元，就會贈Mini One原味迷你可頌5顆兌換券(限量100張)；至東客麵包消費滿300元，則贈高級吐司兌換券，各限量100張，贈完為止。

來自日本百年品牌DONQ東客麵包今攜手旗下知名可頌品牌Mini One進駐遠東S...
來自日本百年品牌DONQ東客麵包今攜手旗下知名可頌品牌Mini One進駐遠東SOGO百貨新竹BIG CITY館。圖／遠東SOGO百貨新竹BIG CITY館提供
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