2至4歲育兒津貼將上路 8月1日起桃市各區公所受理申請

2019-07-26 17:13 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ╱即時報導



為減輕家長負擔、因應少子化衝擊，中央推出建置托育準公共化機制與擴大育兒津貼的雙軌方案，8月1日起全國統一上路，家長可至幼兒戶籍地的區公所辦理申請，期望減輕家長負擔，並且營造出友善的育兒環境。

中央發放的2至4歲育兒津貼，補助對象限制為家庭綜所稅率未達20%者、未領育嬰留職停薪津貼及就讀私幼或者未就學之我國籍者，目前約有6萬2千多名幼兒符合標準，每月可領新台幣2500元，而有第3胎(含)以上子女，每月再加發1000元。

108年8月起同時符合請領「桃園市育兒津貼」及「中央2至4歲育兒津貼」兩者資格的民眾，每月可領取中央補助的2500元，也能另外領取由桃園市政府提供的500元，總計仍為3000元，不過在110年7月31日後，則恢復成中央發放的2500元；如果未符合請領「中央2至4歲育兒津貼」補助資格，則繼續發「桃園市育兒津貼」每月3000元。

桃園市政府教育局表示，「桃園市育兒津貼」將實施至110年7月31日，目前正在領取「桃園市育兒津貼」滿2歲未滿3歲(105年8月1日至106年6月30日間出生)的幼兒，為避免家長奔波，教育局已向中央申請轉銜幼兒資料，在實際年齡滿3歲後，若有符合請領「中央2至4歲育兒津貼」資格者，家長不用再到區公所申請，即能續領由2500元的「中央2至4歲育兒津貼」；不過倘若該名尚在請領「桃園市育兒津貼」的幼兒為家中第3胎(含)以上子女，家長須重新申請「中央2至4歲育兒津貼」，經過審核通過後將會再加碼1000元，即每月由中央補助3500元。