暑期旅遊旺季易染傳染病 竹市辦防範新興傳染病演練

2019-07-26 16:59 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹市衛生局今天與竹市消防局及應變醫院台大醫院新竹分院，針對中東呼吸症候群冠狀病毒感染症（MERS）辦理聯合演練，期望透過實兵演練讓第一線工作醫護人員熟悉防疫流程，因應突發疫情妥為應變，將防疫工作做到滴水不漏。

本次演習情境，設定為出現中東呼吸症候群冠狀病毒感染症病例，演習過程中，衛生局接獲1922通報新竹市疑似中東呼吸症候群冠狀病毒感染症患者，出現發燒、咳嗽、呼吸急促等症狀，衛生局隨即連絡消防局，由119專車協助送醫。

醫院接獲通報隨即啟動收治動線及人員管制等準備，將疑似病患送至隔離站，由醫師進行TOCC(旅遊史、職業史、接觸史、群聚史)問診，並採集疑似病患各項檢體送驗，以及後續環境清消等演練。

演習由新竹市副市長沈慧虹擔任總指揮官，沈慧虹表示，防疫視同作戰，儘管只是演練，也要做好萬全的因應準備，希望透過平日演練，讓所有人員熟悉各項防疫程序，才能在最快時間做出正確的防範，有效的防堵疫情蔓延。