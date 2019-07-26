縣定古蹟新埔潘屋修復辦上梁典禮 預計明年2月完工

2019-07-26 16:25 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹縣縣定古蹟新埔潘屋今年進行修繕，為祈禱修復工程順利，縣府文化局遵循古禮，舉辦上梁儀式。新埔潘屋屋前有螃蟹穴，建築採用青磚，是建築獨有的特色，整體修繕工程預計在明年2月完工，屆時將成為新埔客家小鎮文化新景點。

縣長楊文科表示，新埔早期商賈雲集，當地宗祠、家廟等極具歷史性特色建築密度極高，「新埔宗祠博物館」有7處古蹟及3處歷史建築，其中，除潘屋及張氏家廟正進行修復工程，朱氏家廟已完成修復及再利用設計，其他皆已完成修復並開放，歡迎民眾來新埔，欣賞滿滿的客家味建築。

文化局局長李猶龍表示，本案修復工程總經費為新台幣5042萬元，於107年10月31日開工，預定於明年2月22日竣工。此次舉行的「上梁儀式」，是遵循古禮焚香敬天、稟祝文，祈求保佑修復工程平安順利。而「梁」擔負著整個家屋的穩固，「上梁」藉由梁的作用，來連接建築本身、天地、神靈與人之間的關係，過程呈現客家傳統崇天敬地的虔誠。

管理人潘鵬仁說，潘家先祖從廣東梅縣來台灣落腳後，1815年在此購地建材成為潘屋雛形，腹地約800多坪，目前正積極籌備後續再利用營運規畫，預定正式修復完成後，以搭配專人解說方式，對外展出更多元內容，像是先祖還留著清朝辮子髮型開墾的珍貴照片、潘家後代客家詩人杜潘芳格的詩文，請鄉親拭目以待。