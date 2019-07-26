苗縣台電員工服務時看到需要 組「台電咁仔店」志工團

2019-07-26 16:24 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



台電苗栗區處有感於在苗栗縣偏鄉服務時，曾遇到單親媽媽帶著兩個孩子，冬天開暖氣，因為繳不出電費，怕停電影響孩子，著急在櫃檯哭了出來，台電人員決定自掏腰包代墊電費，也讓苗栗區同仁決定5年前成立「台電咁仔店」，提供弱勢族群友善用電環境。

台電苗栗區處的員工5年前自發性發起「台電咁仔店」，4年前更發起「台電獻愛心、珍情暖人心」愛心義賣與拍賣，募得近20萬元愛心基金，專款專用，讓面對一時急難繳不出電費的弱勢家庭，提供無息電費借墊扶助。

台電咁仔店提供服務包括，電費無息借墊、屋內線免費更新、簡易案件在地申辦、老人預約服務、老人數位教學與定期關懷。台電苗栗區處副處長蘇英賢說，台電咁仔店成立至今，與村里、社區結合，提供29次無息電費借墊扶助，免除弱勢家庭因繳不出電費，遭罰停電的不便。協助老舊屋內用電設備免費更新，完成17件，消弭電氣火災發生危險因素。

台電苗栗區處人員說，受理個案中，有一名單親媽媽，開麵店，要照顧腦性麻痺孩子，當月同時要繳麵店租金、麵店的電費，與家中電費，3千多元的電費繳不出來，台電協助無息電費借墊扶助，讓這名單親媽媽暫時度過難關，並特別寫信感謝台電伸出援手幫忙。