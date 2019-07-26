影／台電志工募款 圓奶奶修復「愛的小屋」願望

2019-07-26 15:50 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



台電苗栗區處「台電咁仔店」志工團，日前接獲華山基金會通報，苗栗市獨居78歲周奶奶住家老舊，天花板塌陷，電線設備汰換，「插電聽到批哩啪拉」聲響，台電檢查發現，電線、燈具老舊需更新，天花板因屋頂長期漏水腐爛、垂落，志工團們今到周奶奶家修繕，讓周奶奶能安心居住。

78歲周奶奶感動說「很謝謝您們來幫忙」。她說，這間小房子是她跟先生婚後不久開始興建，雖然不大，是兩人共同的回憶，先生雖然過世，但住在這裡，能感受到過去的回憶。周奶奶說，電線老舊，只要插頭插下去，出現火花，聽到批哩啪拉聲響，不敢用電，很怕會燒起來。

台電苗栗區處副處長蘇英賢說，周奶奶獨居，靠微薄老人津貼生活，平日是華山基金會服務對象，無力負擔修復費用，台電志工發起愛心捐款，也獲同仁熱烈回應，募到1萬6千元，協助周奶奶將屋頂漏水、天花板修復。

台電水電志工、水電承裝業者羅黃財說，查看周奶奶居住的環境後，一樓周奶奶住的天花板上方加燈，廚房、浴室也重新架設用電開關，讓周奶奶不要再用延長線，比較安全。羅黃財協助台電咁仔店到苗栗縣各地協助修繕電線，最遠到泰安鄉，他說「再遠都會去」。