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影／台電志工募款 圓奶奶修復「愛的小屋」願望

2019-07-26 15:50聯合報 記者劉星君╱即時報導

台電苗栗區處「台電咁仔店」志工團，日前接獲華山基金會通報，苗栗市獨居78歲周奶奶住家老舊，天花板塌陷，電線設備汰換，「插電聽到批哩啪拉」聲響，台電檢查發現，電線、燈具老舊需更新，天花板因屋頂長期漏水腐爛、垂落，志工團們今到周奶奶家修繕，讓周奶奶能安心居住。

78歲周奶奶感動說「很謝謝您們來幫忙」。她說，這間小房子是她跟先生婚後不久開始興建，雖然不大，是兩人共同的回憶，先生雖然過世，但住在這裡，能感受到過去的回憶。周奶奶說，電線老舊，只要插頭插下去，出現火花，聽到批哩啪拉聲響，不敢用電，很怕會燒起來。

台電苗栗區處副處長蘇英賢說，周奶奶獨居，靠微薄老人津貼生活，平日是華山基金會服務對象，無力負擔修復費用，台電志工發起愛心捐款，也獲同仁熱烈回應，募到1萬6千元，協助周奶奶將屋頂漏水、天花板修復。

台電水電志工、水電承裝業者羅黃財說，查看周奶奶居住的環境後，一樓周奶奶住的天花板上方加燈，廚房、浴室也重新架設用電開關，讓周奶奶不要再用延長線，比較安全。羅黃財協助台電咁仔店到苗栗縣各地協助修繕電線，最遠到泰安鄉，他說「再遠都會去」。

華山基金會苗栗縣站長杜靜容說，周奶奶是華山長期服務對象，至今11年，周奶奶的視力不好，青光眼、白內障，平日獨居，每月華山會訪視一到兩次。這也是華山與台電第二次合作，去年台電咁仔店志工團協助苗栗市鄭奶奶，鄭奶奶家中堆滿堆積如山資源回收，協助清掃，並修繕電線。

台電苗栗區處「台電咁仔店」志工團將屋內老舊的天花板拆除。記者劉星君／攝影
台電苗栗區處「台電咁仔店」志工團將屋內老舊的天花板拆除。記者劉星君／攝影
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台電苗栗區處副處長蘇英賢（右）關懷獨居的周奶奶，台電咁仔店志工團、水電志工羅黃財...
台電苗栗區處副處長蘇英賢（右）關懷獨居的周奶奶，台電咁仔店志工團、水電志工羅黃財、（中）今協助修繕周奶奶家的天花板、電線汰換。記者劉星君／攝影
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台電志工團協助周奶奶家天花板、電線老舊汰換。圖／台電苗栗區處提供
台電志工團協助周奶奶家天花板、電線老舊汰換。圖／台電苗栗區處提供
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台電苗栗區處「台電咁仔店」志工團將拆下來的天花板移到外面。記者劉星君／攝影
台電苗栗區處「台電咁仔店」志工團將拆下來的天花板移到外面。記者劉星君／攝影
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台電苗栗區處「台電咁仔店」志工團先將屋內舊的電線插座拆下來。記者劉星君／攝影
台電苗栗區處「台電咁仔店」志工團先將屋內舊的電線插座拆下來。記者劉星君／攝影
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台電苗栗區處「台電咁仔店」志工團，在修繕過程中，將天花板拆除。圖／台電苗栗區處提...
台電苗栗區處「台電咁仔店」志工團，在修繕過程中，將天花板拆除。圖／台電苗栗區處提供
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台電苗栗區處副處長蘇英賢（右）關懷獨居的周奶奶，台電咁仔店志工團今協助修繕周奶奶...
台電苗栗區處副處長蘇英賢（右）關懷獨居的周奶奶，台電咁仔店志工團今協助修繕周奶奶家的天花板、電線汰換。記者劉星君／攝影
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台電志工團人員跟周奶奶解釋拆除過程。記者劉星君／攝影
台電志工團人員跟周奶奶解釋拆除過程。記者劉星君／攝影
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台電獨居漏水
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