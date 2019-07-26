影／遠離城市喧囂 桃園部落山水輕旅行開跑

2019-07-26 15:28 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市政府原住民族行政局今天上午，在桃園市原民文化會館「桃原好棧」，舉行部落山水輕旅行，首發團啟跑行程。12條包含一、二日遊深度部落文化體驗遊程，包含每人499、699、899元等，邀請在地泰雅族歌手-張心傑，擔任形象代言人。

桃園市府在復興區原民部落，長期投入環境、產業、文化、觀光各項協輔陪伴，以及軟硬體環境建設資源不遺餘力，每年吸引數千人造訪部落，帶動在地部落觀光與經濟發展。

部落山水輕旅行，今年度遊程以部落生活、泰雅文創工藝，及部落生態特色，推出一、二日遊深度旅遊體驗，含部落巡禮、狩獵生活體驗、文創DIY、特色風味餐等，推出最低每人499元起遊程，一睹原鄉部落之美。

今年也首次辦理「復興部落‧原來這麼美」微電影競賽，活動總獎金11萬元及免費試遊踩線團等，鼓勵青年學子踴躍參賽，透過深度旅遊及體驗泰雅工藝，拍攝影片演繹傳達，原鄉部落與社會大眾情感的文化交流。