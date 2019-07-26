親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

日本羽賽／山口茜晉4強 戴資穎確定失球后

影／遠離城市喧囂 桃園部落山水輕旅行開跑

2019-07-26 15:28聯合報 記者張弘昌╱即時報導

桃園市政府原住民族行政局今天上午，在桃園市原民文化會館「桃原好棧」，舉行部落山水輕旅行，首發團啟跑行程。12條包含一、二日遊深度部落文化體驗遊程，包含每人499、699、899元等，邀請在地泰雅族歌手-張心傑，擔任形象代言人。

桃園市府在復興區原民部落，長期投入環境、產業、文化、觀光各項協輔陪伴，以及軟硬體環境建設資源不遺餘力，每年吸引數千人造訪部落，帶動在地部落觀光與經濟發展。

部落山水輕旅行，今年度遊程以部落生活、泰雅文創工藝，及部落生態特色，推出一、二日遊深度旅遊體驗，含部落巡禮、狩獵生活體驗、文創DIY、特色風味餐等，推出最低每人499元起遊程，一睹原鄉部落之美。

今年也首次辦理「復興部落‧原來這麼美」微電影競賽，活動總獎金11萬元及免費試遊踩線團等，鼓勵青年學子踴躍參賽，透過深度旅遊及體驗泰雅工藝，拍攝影片演繹傳達，原鄉部落與社會大眾情感的文化交流。

歡迎民眾遠離城市喧囂，報名參與部落山水輕旅行與微電影競賽活動，來場部落深度之旅，感受部落生活與文創魅力。相關資訊可上「復興．部落山水輕旅行」FB粉絲團查詢相關活動及遊程。即日起，前1000位報名遊程者，贈部落文創特色束口袋1個。

桃園市復興區部落山水輕旅行，12條旅遊行程受理預約報名，邀在地泰雅族歌手-張心傑...
桃園市復興區部落山水輕旅行，12條旅遊行程受理預約報名，邀在地泰雅族歌手-張心傑（右五）擔任形象代言人。記者張弘昌／攝影
分享
桃園市復興區部落山水輕旅行，12條旅遊行程受理預約報名，邀在地泰雅族歌手張心傑（...
桃園市復興區部落山水輕旅行，12條旅遊行程受理預約報名，邀在地泰雅族歌手張心傑（右）擔任形象代言人。記者張弘昌／攝影
分享
桃園市復興區部落山水輕旅行，12條旅遊行程即日起受理預約報名，深入部落體驗當地的...
桃園市復興區部落山水輕旅行，12條旅遊行程即日起受理預約報名，深入部落體驗當地的生態文化及部落生活美食，記者張弘昌／攝影
分享

文創微電影
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

影／台電志工募款 圓奶奶修復「愛的小屋」願望

2019-07-26 15:50

水質衛生有保證 桃園23家業者獲金牌水質標章

2019-07-26 14:49

竹市減稅4大利多 取消新建電梯稅額

2019-07-26 12:54

桃園電影生活節27日馬祖新村登場 36天不同主題上陣

2019-07-26 07:41

關西、湖口塞車 竹縣長赴交部拚改善

2019-07-26 00:04

跟著摺頁走 苗栗輕鬆體驗農遊

2019-07-25 23:43

關公暗訪、遶境 大溪大拜拜

2019-07-25 23:32

鐵馬陪伴逃難歲月 老村長成眷村活歷史

2019-07-25 23:29

系統出包 桃園追討1500筆溢領育兒津貼

2019-07-25 23:23

苗栗小1新生 超過2成未完打疫苗

2019-07-25 23:15

鐵馬陪伴歲月 老村長說眷村活歷史

2019-07-25 19:45

展現青年實力 苗縣青年好物遴選開跑

2019-07-25 19:42

影／小「米克斯」見生人直發抖 模樣讓人憐

2019-07-25 18:36

鄭文燦打造竹圍觀光漁港 天幕工程延宕5個月挨批

2019-07-25 18:26

家有小1生準備好了嗎？ 苗栗1219人尚未完打疫苗

2019-07-25 18:05

熱壞了！戶外炎熱高溫 桃園今夏已有23人中暑

2019-07-25 17:15

中壢三教紫雲宮關聖帝君聖誕 鄭文燦允周邊綠美化

2019-07-25 16:15

龍潭高中附設游泳池啟用 一圓地方泳池夢

2019-07-25 15:54

交通事故比去年減少 竹縣警公布易肇事路口

2019-07-25 14:03

關西、湖口總塞車 楊文科拜會林佳龍爭取改善工程

2019-07-25 13:31

桃園設計獎3組前45強出爐 好作品出頭天要再拼網路投票

2019-07-25 12:24

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

高雄路面又傳塌陷 水管爆裂導致燕巢出現2公尺深坑洞

2019-07-25 18:39

太立體！圍牆畫得像馬路 網友憂：晚上直行可能登天

2019-07-26 09:27

高雄常見「灰衣綠褲男」讓她很好奇 網讚：在高雄走路有風

2019-07-26 14:56

豐原3D牆太像道路駕駛恐撞牆 議員：設計師設計的

2019-07-26 10:40

不用半小時看到360度美景 「5個基隆」盡收眼底

2019-07-26 08:08

神力女超人逆天長腿來了 許淑華貼圖陪你關心弱勢

2019-07-26 12:07

國安局走私菸延燒 基隆立委藍綠參選人摃上

2019-07-25 20:42

土城交通黑暗期？萬大線施工 車湧進6米巷道

2019-07-25 21:19

影／分局前風獅爺變調像「鬼娃」 急找大師美容搶救

2019-07-25 19:39

家有小1生準備好了嗎？ 苗栗1219人尚未完打疫苗

2019-07-25 18:05

花蓮玉里193縣道天堂路 陳昇28日水田中開唱

2019-07-26 11:22

只能看不能住！福壽山露營蘋果屋暫停開放

2019-07-25 18:21

「雲端肉粽」最暖胃 全台最高加油站暫停營業網友不捨

2019-07-26 07:41

混賣劣質品 玉井芒果攤遭封鎖

2019-07-25 23:49

麻豆大果文旦100萬斤今起收購 將做這些用途

2019-07-26 12:03

熱壞了！戶外炎熱高溫 桃園今夏已有23人中暑

2019-07-25 17:15

台中1男子東南亞返國拉肚子 檢體查出罹登革熱

2019-07-25 17:24

招潮蟹故鄉「白色小屋」可望年底營運！彰化山海美景盡收眼底

2019-07-25 15:33

系統出包 桃園追討1500筆溢領育兒津貼

2019-07-25 23:23

屏東3億台中1800萬 辦燈會台中夠委屈

2019-07-25 18:38

宜蘭某便當店遭爆油沒換用自來水涼拌菜 衛生局查到了

2019-07-25 16:52

鄭文燦打造竹圍觀光漁港 天幕工程延宕5個月挨批

2019-07-25 18:26

漁船基隆海拋廢油桶 竟是嫌占空間

2019-07-25 23:56

影／高美濕地人潮多 計程車占公車停靠區攬客警要罰

2019-07-26 08:55

要避開才不會塞車！彰化台一線將連5天施工

2019-07-26 12:34

影／台積電熱血工程師深入偏鄉 為學童導讀7年不輟

2019-07-26 07:49

捷運萬大線施工塞車 土城爭取闢替代道路

2019-07-26 00:11

朴子配天宮神樹化媽祖金身 紙藝師巧手糊九龍平天冠

2019-07-26 07:47

竹市減稅4大利多 取消新建電梯稅額

2019-07-26 12:54

解套方案擱置 師大商圈就地合法告吹

2019-07-26 00:22

影／國中生妙筆生「畫」 豐原警分局躍上牆面

2019-07-25 17:01

美濃水圳被封演變政治操作？水利會：前鎮長屍骨未寒

2019-07-26 15:15

高市清潔隊「換血」？環保局：人力不足

2019-07-25 23:21

美濃農民赴水利會抗議無水可用 站長神隱不出面

2019-07-26 11:38

u故事／曾窮到剩下13元 蘇祈麟仍堅守操槍夢

2019-07-26 11:59

拿蚊子當擋箭牌 割草論壇場地4度被拒

2019-07-25 20:48

海生館帶民眾遨遊海底 藉水下無人機推網路直播

2019-07-25 18:37

路口多畫2條線 台中盲人斑馬線試辦上路

2019-07-26 12:34

千輛泡水汽機車慰助 高市府擬動支預備金

2019-07-25 21:15

暢遊苗栗全攻略 體驗多元農遊特色

2019-07-25 18:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top