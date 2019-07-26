水質衛生有保證 桃園23家業者獲金牌水質標章

2019-07-26 14:49 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



夏天暑氣逼人，不少人喜歡到游泳池戲水消暑，桃園市政府衛生局今年辦理第2屆金牌水質認證，吸引35家業者主動參加評核，除了水質符合桃園市營業衛生管理自治條例規定，衛生局請專家委員現勘業者管控流程、水質檢測紀錄與自主管理情況等，經評選最後有23家業者如飯店、校園、運動中心與健身房泳池獲選，認證為期2年，市長鄭文燦今天頒獎表揚。

市府衛生局指出，衛生局每月皆會定期至轄內游泳池、溫泉及三溫暖業者進行水質檢驗，督促業者確實做好自主管理工作，隨著國人生活品質水準提高，消費者對衛生品質需求也相對提升，106年辦理第1屆金牌水質認證計畫，鼓勵業者能主動提升場域衛生管理水準，共21家業者認證獲選，108年度辦理第2屆，共35家業者主動參加評核，最後23家脫穎而出獲選。

市長鄭文燦今天在市府綜合會議廳頒發金牌水質認證標章，肯定業者提升自主管理水平，他說，這些場館水池含氯量、生菌數都在標準以下，尤其現在游泳館舍越來越多，旅館、度假村或學校都有游泳池，希望大家都能選擇水質衛生優良認證的營業場所，既健康又健身。