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竹市減稅4大利多 取消新建電梯稅額

2019-07-26 12:54聯合報 記者黃瑞典╱即時報導

新竹市政府今天召開不動產評價委員會，決議多項房屋稅調降措施，包括全面凍漲房屋標準單價、地段率及新建電梯稅額取消等，並從7月1日起實施，在未來3年內至少有1萬4600餘戶受惠，房屋稅收減少估算約1300餘萬元，其中2016年7月後起課的新建電梯稅額將全數取消，以建物裝設載客數6人的電梯為例，1年可省8千元稅額，盼能減輕更多家庭負擔。

市長林智堅指出，因應高齡化社會長者行動及全面照顧行動不便、身障朋友的需求，7月1日起新建電梯稅額將全數取消，並溯及2016年7月1日以後起課的電梯，以建物裝設載客數6人的5樓電梯為例，1年約可省8千餘元，如為營業使用電梯則可節省2萬餘元。

另， 2016年6月30日前裝設的電梯，如有身心障礙者或70歲以上高齡長者與納稅義務人設於同一戶籍內，提出申請，電梯稅額也可全免，盼能減輕更多家庭負擔。

稅務局指出，房屋標準價格每3年重行評定1次，新竹市上次評定是2016年，因此今年再次召開不動產評價委員會議重新評定房屋標準價格，並自2019年7月1日起適用。

不動產評價委員會會議針對市府所提的修正新竹市電梯設備工程費概算表、各類房屋折舊標準表及各類房屋及附屬設備評價標準表等議題討論，決議4大重要調降措施，包括7月1日起電梯設備稅額全數取消，適用於2016年7月1日以後起課的電梯，預估109年約6900餘戶受惠、稅額減少約1仟300餘萬元，2016年6月30日前裝設的電梯，如有身心障礙者或70歲以上高齡長者與納稅義務人設於同一戶籍內，提出申請，電梯稅額也可全免。

2016年7月1日以後新、增、改建完成的建築物適用新的折舊率，各種構造房屋調高折舊率幅度介於0.17%～2.14%，例如鋼骨造、鋼筋混凝土造房屋，折舊率由原每年1%提高至1.17%，殘值率由40%降至29.80%，房屋稅負擔將逐年減輕，預估109年約7700餘戶受惠。

另外也取消國際觀光旅館、百貨公司及大型商場、影劇院及遊藝場所、10層樓以上建築物裝設中央系統型冷氣機、電扶梯及室內游泳池或屋頂游泳池等設備的標準單價加價規定，考量整體經濟數據不如預期房屋標準單價及地段率全面凍漲，詳情可上稅務局網站或打1999市民服務專線。

新竹市政府今天召開不動產評價委員會，決議多項房屋稅調降措施。圖／新竹市府提供
新竹市政府今天召開不動產評價委員會，決議多項房屋稅調降措施。圖／新竹市府提供
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