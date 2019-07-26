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桃園電影生活節27日馬祖新村登場 36天不同主題上陣

2019-07-26 07:41聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

「2019電影生活節—搖擺象限」27日至8月31日在中壢馬祖新村舉行，鄭文燦（左...
「2019電影生活節—搖擺象限」27日至8月31日在中壢馬祖新村舉行，鄭文燦（左四）期望市民朋友感受及體驗音樂與電影的多元魅力。圖／桃園市政府新聞處提供
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「2019電影生活節—搖擺象限」7月27日至8月31日在中壢馬祖新村舉行，今年結合音樂及電影元素，播映早期經典電影「七匹狼」、「遊俠兒」，系列活動包括台灣獨立音樂、古典音樂、電影配樂大師、台灣流行音樂及搖滾巨星等專題，桃園市長鄭文燦也為活動暖身，期望市民朋友感受及體驗音樂與電影的多元魅力。

鄭文燦說，今年電影生活節以「搖擺象限」為活動主題，結合音樂及電影元素，規畫台灣獨立音樂、古典音樂、電影配樂大師、台灣流行音樂及搖滾巨星等專題，播映早期經典電影「七匹狼」、「遊俠兒」，及今年奧斯卡大贏家「波西米亞狂想曲」等電影。

活動期間還舉辦夏夜電音派對、電影配樂講座、眷村搖擺音樂市集、「音樂的維度」互動裝置展、眷村戶外電影院及「夏夜電音派對」等活動。

此次舉辦電影生活節地點「馬祖新村眷村文化園區」，是桃園3大眷村文化園區之一，桃園市府將分期完成園區建設，同步改善周圍環境，打造成為桃園電影活動基地，讓電影文化在桃園扎根。

鄭文燦強調，桃園重視電影產業的發展，在桃園區桃園光影文化館及中壢區桃園光影電影館，積極推廣電影及文化活動，未來也將多加善用天幕球場等優質場地，到各社區推廣更多元的展覽和電影活動，讓電影和音樂更好親近，進而融入你我日常生活中。 

更多活動詳情，請上活動官網http://www.taoyuan.arts-cinema.com/查詢。

「2019電影生活節—搖擺象限」27日至8月31日在中壢馬祖新村舉行，桃園市長鄭...
「2019電影生活節—搖擺象限」27日至8月31日在中壢馬祖新村舉行，桃園市長鄭文燦為活動暖身，體驗裁縫DIY的樂趣。圖／桃園市政府新聞處提供
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桃園市長鄭文燦為2019電影生活節活動暖身，昨到馬祖新村眷村文化園區，仔細欣賞每...
桃園市長鄭文燦為2019電影生活節活動暖身，昨到馬祖新村眷村文化園區，仔細欣賞每件展出作品和簡介。圖／桃園市政府新聞處提供
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馬祖新村眷村文化園區是桃園3大眷村文化園區之一，市府將分期完成園區所有建設。圖／...
馬祖新村眷村文化園區是桃園3大眷村文化園區之一，市府將分期完成園區所有建設。圖／桃園市政府新聞處提供
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桃園市長鄭文燦（右）為2019電影生活節活動暖身，中壢馬祖新村文化園區展出不同的...
桃園市長鄭文燦（右）為2019電影生活節活動暖身，中壢馬祖新村文化園區展出不同的作品。圖／桃園市政府新聞處提供
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