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關西、湖口塞車 竹縣長赴交部拚改善

2019-07-26 00:04聯合報 記者郭政芬／新竹報導

新竹縣長楊文科（右2）偕同關西鎮長劉德樑、湖口鄉長林志華拜會交通部長林佳龍（右）...
新竹縣長楊文科（右2）偕同關西鎮長劉德樑、湖口鄉長林志華拜會交通部長林佳龍（右），爭取支持「國道3號關西服務區設置聯外道路」、「國道1號湖口路段增設交流道」工程。 圖／新竹縣府提供
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新竹縣關西、湖口老塞車，縣長楊文科北上交通部爭取支持「國道3號關西服務區設置聯外道路」、「國道1號湖口路段增設交流道」改善工程，承諾地方會處理水保、可行性評估、用地取得，盼交通部給予興建經費、設計、技術面的協助。

林佳龍表示，在地人一定是有痛苦才會不斷的反映，在尊重專業、安全等前提下，會要求同仁以同理心主動為地方找路，他應允一個月內現地會勘，並責成同仁針對大新竹地區交通路網做檢討規畫後，另再安排時間到縣府討論，中央、地方攜手合作解決地區交通問題。

關西鎮長劉德樑表示，因道路早期設計的問題，一下關西交流道就接到市區，鎮內老街丁字路口多，路幅很窄，車輛阻塞讓民眾叫苦連天，建議在國道3號關西服務區設置聯外道路接台線，分流前往內灣、尖石風景區的車流，紓解市區交通壅塞的現象。

湖口鄉長林志華指出，新竹工業區產值約6550億，從業人員6萬5800多人，每到上下班交通尖峰時間，湖口交流道83k至100k的車速都低於20公里，常「紫爆」，交通壅塞難行，希望中央協助在國道1號湖口路段約75k處能增設一交流道，改善常態性的塞車問題。

新竹縣府工務處長林鶴斯說明，國道3號關西服務區設置長約609公尺的聯外道路，路線起自服務區大客車停車場前道路，由右側岔往既有公務便道，拓寬公務便道並銜接到省道台3線約58公里處。至於預計在國道1號湖口路段約75k處增設的交流道，是利用既有台1線做為聯絡道路分流，若順利興建可轉移湖口交流道的交通，減少對新竹工業區的交通衝擊。

國道新竹塞車
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