鐵馬陪伴歲月 老村長說眷村活歷史

2019-07-25 19:45 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ╱即時報導



新竹市眷村博物館正辦理以軍人眷屬身分補給證為主題的展覽，其中，在眷村東大新村當了50年村長、被稱為「眷村活歷史」的荊廣禹道起當年眷村的生活點滴，對他來說，最有價值的不是眷補證，而是一輛伴隨他與妻子從大陸到新竹，在眷村穿梭、充滿對家鄉情感連結的老鐵馬。

眷村東大新村位於新竹市錦華街，原有173戶，現今村民已陸續搬遷至華夏金城新眷村，現年90歲的荊廣禹就是當時東大新村的村長，因對村裡大小事瞭若指掌，逐漸成為村民的依靠，荊廣禹一當村長就是50年，即使眷村搬遷，他也卸下村長職務，老村民生活大小事若遇上困難，第一個求助的，仍是荊廣禹。

荊廣禹祖籍在大陸安徽，是名空軍軍官，他今受訪，拿出許多年代老照片，述說眷村故事點滴與歷史。

荊廣禹說，他與妻子秦麗珍結婚後買了一輛鐵馬作為日常生活通勤之用，當時機車不普遍，在大陸幾乎每家都有鐵馬，之後戰爭爆發，造成逃難潮，他與妻子準備搭機前往新竹空軍基地，而兩人唯一帶在身上的紀念物，就是那輛鐵馬。

荊廣禹拿出妻子騎鐵馬的照片，他說，當時很多軍人與親屬逃難，大家身上都帶著黃金、首飾，只有值錢的東西，才能靠以物易物在戰爭中存活，但他卻認為，鐵馬是兩人的唯一紀念物，加上到台灣行動不便，因此鐵馬就跟著他們一起「搭機」來台。

荊廣禹說，他與妻子降落在新竹空軍基地後，就到眷村東大新村生活。民國50年代，為了因應民生資源極度匱乏、眷村媽媽採買物資不便等問題，他便向村民集資開設全竹市眷村中唯一的一家福利社，他與妻子也靠著這輛鐵馬穿梭在眷村的大街小巷，陪伴兩人近50年，直到10多年前才損壞，但鐵馬儼然成為兩人對家鄉最深的情感連結。

新竹榮民服務處指出，荊廣禹開設的福利社是採行股份、分紅方式經營，當年每股1百元，每家最多2股，共有180股，不過隨著物資逐漸充裕，福利社理監事會終決議解散熄燈，除將每股本息配發3千元還股於股東後，還結餘近8萬元，荊廣禹則與福利社幹部討論，將這筆盈餘捐贈給新竹榮民服務處，做為遺孤認養金，十分感謝荊廣禹的善行付出。