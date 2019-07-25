親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

獨／補助、評審全出包 文化部驚爆投資1億放水流？

太離譜！缺失多達26項 郵政吃下史上最高罰單

鐵馬陪伴歲月 老村長說眷村活歷史

2019-07-25 19:45聯合報 記者王駿杰╱即時報導

新竹眷村博物館正辦理以軍人眷屬身分補給證為主題的展覽，其中，在眷村東大新村當了50年村長、被稱為「眷村活歷史」的荊廣禹道起當年眷村的生活點滴，對他來說，最有價值的不是眷補證，而是一輛伴隨他與妻子從大陸到新竹，在眷村穿梭、充滿對家鄉情感連結的老鐵馬。

眷村東大新村位於新竹市錦華街，原有173戶，現今村民已陸續搬遷至華夏金城新眷村，現年90歲的荊廣禹就是當時東大新村的村長，因對村裡大小事瞭若指掌，逐漸成為村民的依靠，荊廣禹一當村長就是50年，即使眷村搬遷，他也卸下村長職務，老村民生活大小事若遇上困難，第一個求助的，仍是荊廣禹。

荊廣禹祖籍在大陸安徽，是名空軍軍官，他今受訪，拿出許多年代老照片，述說眷村故事點滴與歷史。

荊廣禹說，他與妻子秦麗珍結婚後買了一輛鐵馬作為日常生活通勤之用，當時機車不普遍，在大陸幾乎每家都有鐵馬，之後戰爭爆發，造成逃難潮，他與妻子準備搭機前往新竹空軍基地，而兩人唯一帶在身上的紀念物，就是那輛鐵馬。

荊廣禹拿出妻子騎鐵馬的照片，他說，當時很多軍人與親屬逃難，大家身上都帶著黃金、首飾，只有值錢的東西，才能靠以物易物在戰爭中存活，但他卻認為，鐵馬是兩人的唯一紀念物，加上到台灣行動不便，因此鐵馬就跟著他們一起「搭機」來台。

荊廣禹說，他與妻子降落在新竹空軍基地後，就到眷村東大新村生活。民國50年代，為了因應民生資源極度匱乏、眷村媽媽採買物資不便等問題，他便向村民集資開設全竹市眷村中唯一的一家福利社，他與妻子也靠著這輛鐵馬穿梭在眷村的大街小巷，陪伴兩人近50年，直到10多年前才損壞，但鐵馬儼然成為兩人對家鄉最深的情感連結。

新竹榮民服務處指出，荊廣禹開設的福利社是採行股份、分紅方式經營，當年每股1百元，每家最多2股，共有180股，不過隨著物資逐漸充裕，福利社理監事會終決議解散熄燈，除將每股本息配發3千元還股於股東後，還結餘近8萬元，荊廣禹則與福利社幹部討論，將這筆盈餘捐贈給新竹榮民服務處，做為遺孤認養金，十分感謝荊廣禹的善行付出。

榮服處表示，新竹市眷村博物館即日起至8月31日展出「眷村補給站─軍人眷屬身分補給證主題展」，此次展覽是全台首創以軍人眷屬身分補給證作為展覽的主題，讓民眾走入時光隧道，也讓軍、眷們回憶當年人力車拉米拉鹽的暖心場景。

荊廣禹（左）與妻子秦麗珍（中）合影。圖／荊廣禹提供
荊廣禹（左）與妻子秦麗珍（中）合影。圖／荊廣禹提供
分享
荊廣禹（左）與妻子秦麗珍（右）合影。圖／荊廣禹提供
荊廣禹（左）與妻子秦麗珍（右）合影。圖／荊廣禹提供
分享
對荊廣禹來說，懷念眷村的不是眷補證，而是一輛伴隨他與妻子（騎鐵馬者）從大陸到新竹...
對荊廣禹來說，懷念眷村的不是眷補證，而是一輛伴隨他與妻子（騎鐵馬者）從大陸到新竹，在眷村穿梭、充滿對家鄉情感連結的老鐵馬。圖／荊廣禹提供
分享

眷村新竹軍人
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

影／小「米克斯」見生人直發抖 模樣讓人憐

2019-07-25 18:36

鄭文燦打造竹圍觀光漁港 天幕工程延宕5個月挨批

2019-07-25 18:26

展現青年實力 苗縣青年好物遴選開跑

2019-07-25 19:42

家有小1生準備好了嗎？ 苗栗1219人尚未完打疫苗

2019-07-25 18:05

熱壞了！戶外炎熱高溫 桃園今夏已有23人中暑

2019-07-25 17:15

中壢三教紫雲宮關聖帝君聖誕 鄭文燦允周邊綠美化

2019-07-25 16:15

龍潭高中附設游泳池啟用 一圓地方泳池夢

2019-07-25 15:54

交通事故比去年減少 竹縣警公布易肇事路口

2019-07-25 14:03

關西、湖口總塞車 楊文科拜會林佳龍爭取改善工程

2019-07-25 13:31

桃園設計獎3組前45強出爐 好作品出頭天要再拼網路投票

2019-07-25 12:24

影／石虎也參賽！國際木雕競賽入圍者 首見保育議題

2019-07-25 07:51

中油三接停工 漁民緊盯 環團力主藻礁暫定自然地景

2019-07-25 00:09

台商搶進 遠雄自貿港再砸58億 月底蓋廠辦

2019-07-24 23:41

航空城協議價購惹議 鄭文燦：假訊息流竄

2019-07-24 23:36

森態木藝異國風情 三義展出亞太木質藝術

2019-07-24 20:01

新竹縣設寵物殯葬設施「送毛小孩最後一程」 最快7月底實施

2019-07-24 19:37

客運駕駛缺工需求急迫 桃竹苗27日招募駕駛300人

2019-07-24 19:23

桃園地景藝術節9月登場 今起募集舊衣架製作創意藝術品

2019-07-24 18:43

驚！八德某診所爆過期藥品 最久過期13年

2019-07-24 17:31

龍潭小小記者營 學員學採指紋貼模留念

2019-07-24 16:52

桃園地景藝術節9月登場 八德將展33件藝術品

2019-07-24 16:38

桃園醫療小管家再升級 建置醫養合一服務

2019-07-24 15:47

桃園6個公車招呼站牌擠作堆 看不到公車路線資訊

2019-07-24 15:16

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

高雄路面又傳塌陷 水管爆裂導致燕巢出現2公尺深坑洞

2019-07-25 18:39

32年無休 全台最高關原加油站8月起停業5個月整修

2019-07-25 08:10

山地原民立委屏東嘸人選 外界看好她突破深藍鐵票

2019-07-24 21:15

三民區綠里長批逢雨必淹 里民痛批：造謠、傷害里民

2019-07-24 20:47

釣客興大旁旱溪垂釣 竟釣起一隻綠鬣蜥

2019-07-25 12:24

北宜直鐵穿翡翠？柯文哲：九彎十八拐可忍，一天沒水會抓狂

2019-07-25 12:57

在黃國昌南下前完成複審 居民酸：原來屏縣府有效率

2019-07-24 21:35

韓國瑜夜訪茂林與民共舞 凍蒜聲不絕於耳

2019-07-24 21:47

聯開宅拒喜憨兒基金會進駐 柯文哲：不是文明城市該有的

2019-07-25 12:28

影／遲到加迷路 她竟成宜蘭童玩節第1千萬人次遊客

2019-07-25 12:25

韓國瑜夜宿茂林 晨起賞蝶有感：要拉出去市區宣傳

2019-07-25 10:17

都更辦法上路 新北可代拆釘子戶 北市最快8月實施

2019-07-24 23:28

交通事故比去年減少 竹縣警公布易肇事路口

2019-07-25 14:03

台東立委選情峰迴路轉 藍營改推薦張志明

2019-07-25 14:50

社區大厦拒社福／鏈鎖大門、灌3秒膠...喜憨兒笑容化解

2019-07-25 10:38

嘉縣酪梨競賽 2個亞軍得獎人都只種1棵

2019-07-25 15:32

基隆正榮街清晨電線桿火警 區域跳電住户驚醒

2019-07-25 06:27

招潮蟹故鄉「白色小屋」可望年底營運！彰化山海美景盡收眼底

2019-07-25 15:33

吳芳銘回嘉縣拚立委？ 再評估

2019-07-24 23:57

媽祖聯合遶境趨冷清 宮廟點出「沒專家主導」

2019-07-25 00:07

關西、湖口總塞車 楊文科拜會林佳龍爭取改善工程

2019-07-25 13:31

台南市青年路巷內路霸 民眾要求警方依法清除

2019-07-25 11:29

神鬼行者！他花20年完成240間有應公廟調查

2019-07-25 14:49

北宜直鐵通過集水區 翡管局反對

2019-07-24 23:21

韓國瑜爬樹惹議 藍營：李孟諺也曾拿燈照樹洞

2019-07-25 16:16

中央只補助1800萬？藍議員促台中自辦燈會

2019-07-25 15:34

武陵高中考察隊途經新中橫 發現疑似生物化石

2019-07-25 00:15

屏縣1選區藍委初選 葉壽山勝出

2019-07-24 23:41

金山地瓜今年飽滿豐收 焢土窯口感佳、甜度夠

2019-07-25 12:24

只能看不能住！福壽山露營蘋果屋暫停開放

2019-07-25 18:21

熱壞了！戶外炎熱高溫 桃園今夏已有23人中暑

2019-07-25 17:15

和平島公園加基隆小鎮景點合照 每月送800份紀念品

2019-07-25 12:25

另類「台灣之眼」 台南七股氣象雷達站將搬新家

2019-07-25 07:48

台南市後壁衛生所醫師荒 月餘等嘸人

2019-07-24 23:48

果菜市場攤位拉起封鎖線 台南農產：賣爛芒果解合約

2019-07-25 14:03

社區大厦拒社福團體進駐 喜憨兒的避風港一位難求

2019-07-25 10:34

翡翠水庫專管動土 柯文哲：受不了拖4年

2019-07-24 23:16

與時力新北立委提名強碰 呂孫綾盼有協調機會

2019-07-25 14:49

好浪漫...大都會公園立體美人魚 營造浪漫愛情氛圍

2019-07-25 07:40

家有小1生準備好了嗎？ 苗栗1219人尚未完打疫苗

2019-07-25 18:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top